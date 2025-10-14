Συρία: Ο Αλ Σάραα θα επισκεφθεί τη Μόσχα την Τετάρτη και θα ζητήσει την έκδοση του Άσαντ

Ο Σύρος πρόεδρος Άχμεντ αλ-Σάραα θα επισκεφθεί τη Μόσχα την Τετάρτη, σύμφωνα με την φιλοκυβερνητική τηλεόραση της Συρίας και μια πηγή που γνωρίζει το θέμα την Τρίτη, παρά την αναβολή μιας αραβικής συνόδου κορυφής εκεί, στην οποία είχε προγραμματίσει να παραστεί.

Ο αλ-Σάραα πρόκειται να πραγματοποιήσει συνομιλίες σχετικά με τη συνεχιζόμενη παρουσία της ναυτικής βάσης της Ρωσίας στην Ταρτούς και της αεροπορικής βάσης της στο Χμεϊμίμ, δήλωσε μια συριακή επίσημη πηγή.

Θα ζητήσει την παράδοση του Άσαντ

Θα ζητήσει επίσης επίσημα την παράδοση του έκπτωτου Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ-Άσαντ, συμμάχου της Ρωσίας, για δίκη για φερόμενα εγκλήματα κατά Σύρων, πρόσθεσε η πηγή.

Ο αλ-Σάραα, ο οποίος κάποτε ηγήθηκε του συριακού παρακλαδιού της Αλ Κάιντα, οδήγησε τους αντάρτες στη Δαμασκό τον Δεκέμβριο και εγκαθίδρυσε μια νέα κυβέρνηση. Ο Άσαντ διέφυγε από την πρωτεύουσα και έλαβε άσυλο στη Ρωσία.

Η Μόσχα έκτοτε προσπάθησε να διατηρήσει τους δεσμούς της με τις νέες αρχές της Συρίας, συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς διπλωματικής υποστήριξης στη Δαμασκό σχετικά με τις ισραηλινές επιθέσεις σε συριακό έδαφος.

Τον Ιούλιο, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ συναντήθηκαν με τον Σύρο υπουργό Εξωτερικών Ασάαντ αλ-Σιμπάνι στη Μόσχα.

Η επίσκεψη του Σιμπάνι ήταν η πρώτη μετά την ανατροπή του Άσαντ.

Πηγή: Reuters