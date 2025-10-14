Logo Image

Η Ζαχάροβα στηρίζει Τραμπ για τη φωτογραφία του Time: Μόνο άρρωστα άτομα και ανώμαλοι θα την επέλεγαν…

Κόσμος

Η Ζαχάροβα στηρίζει Τραμπ για τη φωτογραφία του Time: Μόνο άρρωστα άτομα και ανώμαλοι θα την επέλεγαν…

REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo

Μόνο άρρωστα άτομα, άνθρωποι εμμονικοί με την κακία και το μίσος -ίσως και ανώμαλοι- θα μπορούσαν να έχουν επιλέξει μια τέτοια φωτογραφία».

Συμπαραστάτη στο Κρεμλίνο βρήκε ο Πρόεδρος Τραμπ για τα παράπονα που εξέφρασε δημοσίως σχετικά με μια φωτογραφία που επέλεξε το Time για το σημερινή εξώφυλλό του.

Ο Τραμπ είχε επικρίνει το περιοδικό νωρίς το πρωί της Τρίτης για τη φωτογραφία την οποία το περιοδικό επέλεξε να συνοδεύσει το κύριο θέμα του που ήταν θετικώς διακείμενο στον Τραμπ με αφορμή τη συμφωνία ειρήνης στη Μέση Ανατολή.

Παίροντας τη σκυτάλη, η εκπρόσωπος του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, «καταδίκασε» και αυτή το εξώφυλλο, γράφοντας στο Telegram τα εξής:

«Μόνο άρρωστα άτομα, άνθρωποι εμμονικοί με την κακία και το μίσος -ίσως και ανώμαλοι- θα μπορούσαν να έχουν επιλέξει μια τέτοια φωτογραφία».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Η υπογραφή του Ερντογάν στη διακήρυξη του Τραμπ, η βολική απόφαση και το κομμένο φαΐ

Η υπογραφή του Ερντογάν στη διακήρυξη του Τραμπ, η βολική απόφαση και το κομμένο φαΐ

«Η χειρότερη όλων εποχών»

Στην πρωινή του ανάρτηση, ο Τραμπ έγραφε:

«Το περιοδικό Time έγραψε μια σχετικά καλή ιστορία για μένα, αλλά η φωτογραφία μπορεί και να είναι η χειρότερη όλων των εποχών», έγραψε ο Τραμπ. ««Εξαφάνισαν» τα μαλλιά μου και έβαλαν κάτι να αιωρείται στην κορυφή του κεφαλιού μου που μοιάζει με αιωρούμενο στέμμα, αλλά εξαιρετικά μικρό. Πραγματικά περίεργο! Ποτέ δε μου άρεσαν οι γωνίες λήψεις από κάτω αλλά αυτή ειναι μια πολύ κακή φωτογραφια και αξίζει να καταγελθεί.Τι κάνουν; Και γιατι το κάνουν;».

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ έρχεται σε σύγκρουση με το Time.

Τον περασμένο Φεβρουάριο, το περιοδικό εμφάνισε μια άλλη φωτογραφία με τον Έλον Μασκ να κάθεται πίσω από το διάσημο ξύλινο γραφείο στο Οβάλ Οφις, κάνοντας τον Τραμπ να σχολιάσει: «Εκδίδεται ακόμα το περιοδικό Time; Δεν το γνώριζα καν».

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube