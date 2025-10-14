Η Ζαχάροβα στηρίζει Τραμπ για τη φωτογραφία του Time: Μόνο άρρωστα άτομα και ανώμαλοι θα την επέλεγαν…

Συμπαραστάτη στο Κρεμλίνο βρήκε ο Πρόεδρος Τραμπ για τα παράπονα που εξέφρασε δημοσίως σχετικά με μια φωτογραφία που επέλεξε το Time για το σημερινή εξώφυλλό του.

Ο Τραμπ είχε επικρίνει το περιοδικό νωρίς το πρωί της Τρίτης για τη φωτογραφία την οποία το περιοδικό επέλεξε να συνοδεύσει το κύριο θέμα του που ήταν θετικώς διακείμενο στον Τραμπ με αφορμή τη συμφωνία ειρήνης στη Μέση Ανατολή.

Παίροντας τη σκυτάλη, η εκπρόσωπος του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, «καταδίκασε» και αυτή το εξώφυλλο, γράφοντας στο Telegram τα εξής:

«Μόνο άρρωστα άτομα, άνθρωποι εμμονικοί με την κακία και το μίσος -ίσως και ανώμαλοι- θα μπορούσαν να έχουν επιλέξει μια τέτοια φωτογραφία».

«Η χειρότερη όλων εποχών»

Στην πρωινή του ανάρτηση, ο Τραμπ έγραφε:

«Το περιοδικό Time έγραψε μια σχετικά καλή ιστορία για μένα, αλλά η φωτογραφία μπορεί και να είναι η χειρότερη όλων των εποχών», έγραψε ο Τραμπ. ««Εξαφάνισαν» τα μαλλιά μου και έβαλαν κάτι να αιωρείται στην κορυφή του κεφαλιού μου που μοιάζει με αιωρούμενο στέμμα, αλλά εξαιρετικά μικρό. Πραγματικά περίεργο! Ποτέ δε μου άρεσαν οι γωνίες λήψεις από κάτω αλλά αυτή ειναι μια πολύ κακή φωτογραφια και αξίζει να καταγελθεί.Τι κάνουν; Και γιατι το κάνουν;».

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ έρχεται σε σύγκρουση με το Time.

Τον περασμένο Φεβρουάριο, το περιοδικό εμφάνισε μια άλλη φωτογραφία με τον Έλον Μασκ να κάθεται πίσω από το διάσημο ξύλινο γραφείο στο Οβάλ Οφις, κάνοντας τον Τραμπ να σχολιάσει: «Εκδίδεται ακόμα το περιοδικό Time; Δεν το γνώριζα καν».