Reuters: Οι Σοσιαλιστές δεν θα ψηφίσουν αποπομπή της κυβέρνησης Λεκορνί

Oι βουλευτές του Σοσιαλιστικού Κόμματος της Γαλλίας δεν θα υποστηρίξουν τις προτάσεις μομφής που κατατέθηκαν κατά της κυβέρνησης Λεκoρνί αυτήν την εβδομάδα, δηλώνουν πηγές του κόμματος στο Reuters.

Η υποστήριξη των Σοσιαλιστών σημαίνει ότι οι προτάσεις Λεκορνί για τον προϋπολογισμό του 2026 θα συζητηθούν στο κοινοβούλιο.

Σημειωτέον ότι τόσο ακροαριστερά όσο και ακροδεξιά κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν καταθέσει προτάσεις μομφής κατά της κυβέρνησης μειοψηφίας του Λεκορνί.

Αλλά δεν μπορούν να μπλοκάρουν τη συζήτηση χωρίς την υποστήριξη του Σοσιαλιστικού Κόμματος της αντιπολίτευσης, δεομένου ότι και το συντηρητικό Ρεπουμπλικανικό κόμμα έχει δηλώσει ότι θα υποστηρίξει προς το παρόν την κυβέρνηση.

Παγώνει τις αλλαγές στις συντάξεις

Νωρίτερα, μιλώντας στη γαλλική Εθνοσυνέλευση, ο Λεκορνί ανακοίνωσε ότι η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση αναστέλλεται έως τον Ιανουάριο 2028.

Ο Γάλλος πρωθυπουργός ανακοίνωσε το «πάγωμα» της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, σημειώνοντας πως δεν θα κάνει χρήση του άρθρου 49.3 και ότι θα μοιράζεται την εξουσία με την Εθνοσυνέλευση. Υπενθυμίζεται πως, μεταξύ άλλων, με την προαναφερθείσα μεταρρύθμιση, το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης αυξάνεται από τα 62 στα 64 έτη.

«Θα προτείνω στο Κοινοβούλιο αυτό το φθινόπωρο να αναστείλουμε τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος του 2023 μέχρι τις προεδρικές εκλογές. Δεν θα υπάρξει αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης από τώρα μέχρι τον Ιανουάριο του 2028, όπως ζήτησε ρητά χθες το συνδικάτο εργαζομένων CFDT», είπε.

«Πρέπει να ξέρουμε πώς να αντλούμε οφέλη από μια κρίση», σημείωσε ο Σεμπαστιάν Λεκορνί στην αρχή της ομιλίας του.

«Αποδέχτηκα την αποστολή που μου ανέθεσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, επειδή η Γαλλία πρέπει να έχει προϋπολογισμό, επειδή υπάρχουν έκτακτα μέτρα που πρέπει να ληφθούν χωρίς καθυστέρηση. Είναι καθήκον. Θα το εκπληρώσω υπό ορισμένες προϋποθέσεις που προκύπτουν σαφώς από τη σύνθεση αυτής της συνέλευσης », πρόσθεσε.

«Κάποιοι θα ήθελαν να δουν αυτή την κοινοβουλευτική κρίση να μετατρέπεται σε κρίση καθεστώτος (σ.σ. πολιτείας). Αυτό δεν θα συμβεί χάρη στους θεσμούς της Πέμπτης Δημοκρατίας και των υποστηρικτών της», δήλωσε.

«Ζούμε και θα συνεχίσουμε να ζούμε σε μια εποχή κρίσεων. Είτε τις αντέχουμε, είτε τις χρησιμοποιούμε, είτε αλλάζουμε, είτε θα αλλάξουμε. Αυτό ακριβώς σημαίνει να απαλλαγούμε από αυτές. Όσοι δεν αλλάζουν, όσοι προσκολλώνται σε παλιά αντανακλαστικά και συμπεριφορές, θα εξαφανιστούν», συνέχισε.