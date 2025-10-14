Logo Image

Διακοπές ρεύματος σε οκτώ ουκρανικές περιοχές μετά από ρωσικές επιθέσεις

Μεταξύ των περιοχών το Σούμι, το Χάρκοβο, η Πολτάβα και το Ντνιεπροπετρόφσκ

Εκτεταμένες διακοπές ρεύματος σε οκτώ από τις περιοχές της Ουκρανίας σημειώθηκαν μετά από ευρείας κλίμακας ρωσικές επιθέσεις που προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στις ενεργειακές υποδομές. Την ανακοίνωση για τις διακοπές έκανε η Ukrenergo που είναι ο πάροχος ενέργειας της Ουκρανίας.

«Λόγω της δύσκολης κατάστασης στο ενεργειακό σύστημα που προκλήθηκε από προηγούμενες ρωσικές επιθέσεις,- στο Σούμι, το Χάρκοβο, την Πολτάβα, το Ντνιεπροπετρόφσκ, καθώς και εν μέρει στις περιοχές Κιρόβογκραντ, Κίεβο και Τσερκάσι, έχουν εφαρμοστεί έκτακτες διακοπές ρεύματος», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

