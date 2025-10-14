Η Χαμάς ενδέχεται να απελευθερώσει κι άλλες σορούς ομήρων απόψε, σύμφωνα με δημοσιεύματα

Η Χαμάς ενδέχεται να παραδώσει τις σορούς αρκετών ομήρων απόψε, μετά από πιέσεις που ασκήθηκαν από το Ισραήλ στην τρομοκρατική ομάδα, σύμφωνα με διάφορα δημοσιεύματα.

Το καταριανό κανάλι Al-Arabi αναφέρει ότι η Χαμάς θα επιστρέψει τις σορούς των ομήρων αργότερα σήμερα, και το ισραηλινό Channel 12 News επικαλείται έναν Ισραηλινό αξιωματούχο που δήλωσε ότι το Ισραήλ αναμένει ότι αρκετές σοροί ομήρων θα επιστραφούν απόψε.

Παράδοση άλλων 4 σορών

Η παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς ενημέρωσε τους μεσολαβητές ότι θα αρχίσει να παραδίδει τις σορούς τεσσάρων Ισραηλινών ομήρων στις 22.00 απόψε τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδας), είπε στο πρακτορείο Reuters ένας αξιωματούχος που μετέχει στην επιχείρηση.

Νωρίτερα σήμερα, το Ισραήλ αποφάσισε να μην ανοίξει ξανά το συνοριακό πέρασμα στη Ράφα μεταξύ Λωρίδας της Γάζας και Αιγύπτου αύριο, όπως απαιτείται από τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, κατηγορώντας τη Χαμάς ότι δεν τήρησε τη δέσμευσή της να επιστρέψει τις σορούς όλων των νεκρών ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται από Παλαιστίνιους τρομοκράτες στη Λωρίδα.

Πηγή: Times of Israel