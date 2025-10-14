Logo Image

Νάσερ αλ-Κούντουα: Ο ανιψιός του Αραφάτ επιστρέφει στη Δυτική Όχθη μετά την αυτοεξορία του με στόχο την αντιμετώπιση της διαφθοράς

Νάσερ αλ-Κούντουα: Ο ανιψιός του Αραφάτ επιστρέφει στη Δυτική Όχθη μετά την αυτοεξορία του με στόχο την αντιμετώπιση της διαφθοράς

Ο Κούντουα έφυγε από τη Δυτική Όχθη το 2021, αφού διαγράφηκε από τη Φατάχ, το κίνημα που ίδρυσε ο θείος του

O ανιψιός του εκλιπόντος ιστορικού Παλαιστίνιου ηγέτη Γιάσερ Αραφάτ επέστρεψε στη Δυτική Όχθη μετά από τέσσερα χρόνια αυτοεξορίας, σκιαγραφώντας έναν οδικό χάρτη για την εξασφάλιση της ειρήνης στη Γάζα με τη Χαμάς να μετατρέπεται σε πολιτικό κόμμα και δηλώνοντας την ετοιμότητά του να βοηθήσει στη διακυβέρνηση.

Ο Νάσερ αλ-Κούντουα, ένας εξέχων επικριτής της νυν ηγεσίας της Παλαιστινιακής Αρχής, προέτρεψε επίσης «για μια σοβαρή αντιμετώπιση της διαφθοράς σε αυτή τη χώρα». Μάλιστα, τόνισε ότι το κόμμα Φατάχ του προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς χρειάζεται βαθιά μεταρρύθμιση και πρέπει να κάνει περισσότερα για να αντιμετωπίσει τη βία των εποίκων στη Δυτική Όχθη.

«Το πρώτο καθήκον… είναι να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη του δρόμου – κάτι που χάσαμε – και πρέπει να είμαστε αρκετά γενναίοι και να πούμε ότι δεν την έχουμε πια, και χωρίς αυτήν, ειλικρινά, είναι άχρηστο», υπογράμμισε ο αλ Κούντουα σε συνέντευξή του στο Reuters.

Ο Κούντουα έφυγε από τη Δυτική Όχθη το 2021, αφού διαγράφηκε από τη Φατάχ, το κίνημα που ίδρυσε ο θείος του, λόγω της απόφασής του να κατεβάσει το δικό του ψηφοδέλτιο στις εκλογές, αψηφώντας τον Αμπάς, ο οποίος ακύρωσε την ψηφοφορία.

Ο 89χρονος Αμπάς επανέφερε τον Κούντουα στη Φατάχ την περασμένη εβδομάδα, αφού πρόσφερε αμνηστία στα διαγραμμένα μέλη.

Πηγή: Reuters

