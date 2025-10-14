Επίτροπος για Οικονομία και Παραγωγικότητα: Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία απειλεί τα αμερικανικά επιχειρηματικά συμφέροντα στην Ευρώπη

Ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία επηρεάζει αρνητικά τις αμερικανικές εταιρείες που έχουν επενδύσει σημαντικά στην Ευρώπη, σύμφωνα με τον Ευρωπαίο Επίτροπο αρμόδιο για την Οικονομία και την Παραγωγικότητα, Βάλντις Ντομπρόβσκις.

Μιλώντας στο American Enterprise Institute στην Ουάσιγκτον, ανέφερε ότι το 2023 τα περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν σε αμερικανικές εταιρείες στην Ευρώπη ανήλθαν σε περίπου 19,2 τρισεκατομμύρια δολάρια, αντιπροσωπεύοντας το 64% όλων των ξένων περιουσιακών στοιχείων τους παγκοσμίως. Οι πωλήσεις των ευρωπαϊκών θυγατρικών τους ανήλθαν σε 3,9 τρισεκατομμύρια δολάρια.

«Για τα εταιρικά συμφέροντα των ΗΠΑ, η Ευρώπη — ως αγορά, ως πλήθος περιουσιακών στοιχείων και ως κρίσιμος κρίκος στις ολοκληρωμένες αλυσίδες εφοδιασμού — είναι απλώς πολύ μεγάλη για να αγνοηθεί», τόνισε ο Ντομπρόβσκις.

Η απειλή της Ρωσίας και η ανάγκη κυρώσεων

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία από τον Φεβρουάριο του 2022 ως σημαντική απειλή για την ασφάλειά της, ενισχύοντας παράλληλα τις αμυντικές της δυνάμεις.

Ο Ντομπρόβσκις επισήμανε ότι η επιθετικότητα του Ρώσου προέδρου, οι επιθέσεις με ρουκέτες και drones εναντίον αμάχων και οι υβριδικές επιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές δεν αποτελούν μόνο ηθική και νομική βλάβη, αλλά επηρεάζουν και τα καθαρά κέρδη των επιχειρήσεων λόγω της αβεβαιότητας που προκαλούν.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕ προσπαθεί να πείσει τις ΗΠΑ να αυξήσουν την πίεση προς τη Ρωσία με την επιβολή νέων κυρώσεων, ισοδύναμων με τα 18 πακέτα που έχει ήδη εφαρμόσει η ΕΕ από τον Φεβρουάριο του 2022. Το 19ο πακέτο κυρώσεων βρίσκεται ήδη υπό προετοιμασία.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ