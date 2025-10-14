Ερυθρός Σταυρός: Μπορεί να αργήσει η παράδοση των σορών των Ισραηλινών ομήρων

Η παράδοση των σορών Ισραηλινών ομήρων και κρατουμένων που έχασαν τη ζωή τους στον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς ενδέχεται να απαιτήσει σημαντικό χρόνο, σύμφωνα με τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ), η οποία περιέγραψε την προσπάθεια εντοπισμού των πτωμάτων μέσα στα ερείπια της Γάζας ως «μαζική πρόκληση», σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Παράλληλα, η παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς απελευθέρωσε χθες τους τελευταίους ζωντανούς Ισραηλινούς ομήρους στο πλαίσιο συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, ενώ το Ισραήλ επέστρεψε με λεωφορεία πολλούς Παλαιστίνιους κρατούμενους, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να κηρύσσει το τέλος του διετούς πολέμου.

Μέχρι στιγμής, μόνο τα λείψανα τεσσάρων ομήρων έχουν επιστρέψει στο Ισραήλ, ενώ τα σώματα τουλάχιστον 20 άλλων δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί. Το Ισραήλ έχει επίσης δεσμευτεί να παραδώσει έναν απροσδιόριστο αριθμό σορών Παλαιστινίων. Ο εκπρόσωπος της ΔΕΕΣ, Κρίστιαν Κάρντον, τόνισε ότι η αναζήτηση των ανθρώπινων λειψάνων αποτελεί μεγαλύτερη πρόκληση και εκτίμησε ότι η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει ημέρες ή εβδομάδες, με τον κίνδυνο να απαιτηθεί ακόμη περισσότερος χρόνος. «Η προτεραιότητα των πλευρών θα πρέπει να είναι η επιστροφή των σορών με αξιοπρέπεια», σημείωσε.

Ο ρόλος της ΔΕΕΣ και οι ανθρωπιστικές ενέργειες

Η ΔΕΕΣ, που έχει την έδρα της στη Γενεύη, παρέχει 23 μέλη προσωπικού, σακούλες για πτώματα και οχήματα-ψυγεία, προκειμένου οι νεκροί να αντιμετωπιστούν με σεβασμό μέσα σε μια Γάζα που έχει μετατραπεί σε σωρό ερειπίων λόγω του πολέμου. «Όλες οι πλευρές πρέπει να διασφαλίσουν ότι η επιστροφή των λειψάνων θα γίνει με διατήρηση της αξιοπρέπειας και της ανθρωπιάς», ανέφερε η Επιτροπή σε ανακοίνωσή της.

Ο Κάρντον απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες για την τοποθεσία των νεκρών ομήρων, επικαλούμενος την ευαισθησία της συνεχιζόμενης επιχείρησης, αλλά τόνισε ότι η παράδοση των 20 ζωντανών ομήρων χθες έγινε με διακριτικότητα, χωρίς τις δημόσιες τελετές που είχαν παρατηρηθεί σε προηγούμενες απελευθερώσεις υπό τη διεύθυνση της Χαμάς.

Από την έναρξη του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου 2023, η ΔΕΕΣ, ως ουδέτερος ανθρωπιστικός ενδιάμεσος, έχει διευκολύνει τη μεταφορά 172 ομήρων και 3.472 Παλαιστίνιων κρατουμένων.