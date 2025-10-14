Τραμπ για μεσανατολικό: Το σχέδιό μου αφορά την ανοικοδόμηση της Γάζας, όχι τη λύση των δύο κρατών

Μιλώντας σε δημοσιογράφους πριν από την αναχώρησή του από το Σαρμ ελ Σέιχ το βράδυ της Δευτέρας, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το σχέδιό του για τη Γάζα δεν εμπλέκεται στο αν θα υπάρξει λύση δύο κρατών για την ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση.

Ερωτηθείς για την έκκληση του Αιγύπτιου προέδρου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι για λύση δύο κρατών στη σύνοδο κορυφής της Δευτέρας για τη Γάζα στο Σαρμ ελ Σέιχ, ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι ο Αιγύπτιος ηγέτης «μιλούσε για ένα διαφορετικό σχέδιο. Μιλάω για κάτι πολύ διαφορετικό. Μιλάμε για την ανοικοδόμηση της Γάζας».

«Σε πολλούς ανθρώπους αρέσει η λύση του ενός κράτους. Σε μερικούς ανθρώπους αρέσει η λύση των δύο κρατών. Οπότε θα πρέπει να δούμε. Δεν έχω σχολιάσει κάτι τέτοιο... Κάποια στιγμή, θα αποφασίσω τι θεωρώ σωστό, αλλά θα είμαι σε συντονισμό με άλλα κράτη», δήλωσε ο Τραμπ.

«Παράθυρο» για λύση δύο κρατών

Ωστόσο, το σχέδιο των 20 σημείων θίγει αυτό το ζήτημα και δημιουργεί ακόμη και ένα άνοιγμα για μια λύση δύο κρατών.

«Ενώ η ανασυγκρότηση της Γάζας προχωρά και όταν το πρόγραμμα μεταρρύθμισης [της Παλαιστινιακής Αρχής] υλοποιηθεί πιστά, οι συνθήκες μπορεί τελικά να δημιουργηθούν για μια αξιόπιστη οδό προς την παλαιστινιακή αυτοδιάθεση και την κρατική υπόσταση, την οποία αναγνωρίζουμε ως την επιδίωξη του παλαιστινιακού λαού», αναφέρει το σημείο 19.

Το σημείο 20 αναφέρει: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα καθιερώσουν διάλογο μεταξύ του Ισραήλ και των Παλαιστινίων για να συμφωνήσουν σε έναν πολιτικό ορίζοντα για ειρηνική και ευημερούσα συνύπαρξη».

Με πληροφορίες από Times of Israel