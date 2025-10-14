Αμπντελάτι: 15 Παλαιστίνιοι τεχνοκράτες έχουν λάβει έγκριση για να διοικήσουν τη μεταπολεμική Γάζα

Ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών, Μπαντρ Αμπντελάτι, δήλωσε στο Associated Press πριν από τη χθεσινή σύνοδο κορυφής ότι 15 Παλαιστίνιοι τεχνοκράτες έχουν επιλεγεί για να διοικήσουν τη μεταπολεμική Γάζα.

Είπε ότι τα ονόματά τους έχουν ήδη ελεγχθεί από το Ισραήλ, χωρίς να τα αποκαλύψει.

«Πρέπει να τους αναπτύξουμε για να φροντίσουν την καθημερινή ζωή των ανθρώπων στη Γάζα και το Συμβούλιο Ειρήνης θα πρέπει να υποστηρίζει και να επιβλέπει τη ροή χρηματοδότησης και χρημάτων, τα οποία θα διατεθούν για την ανοικοδόμηση της Γάζας», είπε, αναφερόμενος στο συμβούλιο που θα κυβερνά τη Γάζα και θα προεδρεύεται από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμπντελάτι δήλωσε ότι η 15μελής επιτροπή έχει ήδη εγκριθεί από όλες τις παλαιστινιακές παρατάξεις, συμπεριλαμβανομένης της Χαμάς.

Κανένας ρόλος στη Χαμάς – Το Ισραήλ να αποχωρήσει

Είπε ότι τα μέλη της Χαμάς χαιρέτισαν το σχέδιο Τραμπ. «Δεν έχουν κανένα ρόλο στη μεταβατική περίοδο. Είναι αφοσιωμένα σε αυτό. Γι’ αυτό εργάζονται για μια διοικητική παλαιστινιακή επιτροπή που θα αναπτυχθεί προκειμένου να φροντίσει για την καθημερινή ζωή του λαού της Γάζας», δήλωσε ο Αμπντελάτι.

Από την πλευρά του, το Ισραήλ πρέπει να συμμορφωθεί με την αποχώρηση από τη Γάζα, επιτρέποντας τη ροή βοήθειας και την ανάπτυξη της διοικητικής επιτροπής επί τόπου για να διασφαλίσει την ασφάλεια των αμάχων, δήλωσε ο Αμπντελάτι. Η Χαμάς πρέπει επίσης να τηρήσει τις δεσμεύσεις της, είπε.

Πηγή: AP