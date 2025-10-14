Γιατί κλέβουν τα καλώδια σε σημεία φόρτισης ηλεκτρικών;

Ολοένα περισσότερες κλοπές καλωδίων σε σταθμoύς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στη Γερμανία. Οι πάροχοι μιλούν για σημαντική αύξηση κλοπών σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια.

Ο κορυφαίος πάροχος στη Γερμανία, η εταιρία ενέργειας EnBW, με έδρα την Καρλσρούη, κατέγραψε μόνο φέτος περισσότερες από 900 κλοπές καλωδίων σε πάνω από 130 σταθμούς ταχείας φόρτισης. Η ζημιά ανέρχεται σε μερικά εκατομμύρια ευρώ, δήλωσε εκπρόσωπος του γερμανού παρόχου.

Βανδαλισμός ή δολιοφθορά;

Άγνωστα παραμένουν τα κίνητρα των δραστών. Η πώληση του χαλκού των καλωδίων ταχείας φόρτισης «πιάνει» γύρω στα 50 ευρώ στην αγορά παλιοσίδερων και τα μισά περίπου στην μαύρη αγορά, εκτιμά ο πάροχος EnBW.

Στην ιστοσελίδα του παρόχου από την νοτιοδυτική Γερμανία αναφέρεται ότι επειδή τα ποσά από την πώληση καλωδίων είναι σχετικά μικρά, ίσως το κίνητρο των δραστών να είναι ο βανδαλισμός ή η στοχευμένη δολιοφθορά. Η εταιρία EnBW σημειώνει: «Ορισμένες κλοπές παραπέμπουν σε ιδεολογικά κίνητρα, από άτομα για παράδειγμα, τα οποία απορρίπτουν την ηλεκτροκίνηση. Αλλιώς δεν εξηγείται ότι πολλά καλώδια κόβονται κατά τέτοιο τρόπο έτσι ώστε σημαντικά κομμάτια χαλκού παραμένουν στο σημείο φόρτισης».

Tracking, αμπούλες χρώματος και κάμερες

Αντιδρώντας στις αυξανόμενες κλοπές η εταιρία ενέργειας Ionity εξοπλίζει όλο και συχνότερα καλώδια φόρτισης με αμπούλες ανεξίτηλου χρώματος, οι οποίες σκάνε σε προσπάθεια αποκοπής ενός καλώδιου αφήνοντας ξεκάθαρα ίχνη. «Οι πρώτες εμπειρίες δείχνουν ότι οι απόπειρες κλοπής έχουν περιοριστεί», δήλωσε εκπρόσωπος του παρόχου. Παράλληλα η εταιρεία ενέργειας πειραματίζεται με διάφορες δυνατότητες παρακολούθησης των καλωδίων φόρτισης (tracking) που καθιστούν σχεδόν αδύνατη μια μεταπώληση. Την ίδια στιγμή ολοένα και περισσότεροι πάροχοι εγκαθιστούν κάμερες στους σταθμούς φόρτισης.

