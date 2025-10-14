«Σφίγγει τον ανθρωπιστικό κλοιό» το Ισραήλ μετά τη μη επιστροφή όλων των σορών των ομήρων – Δεν θα ανοίξει ξανά το πέρασμα της Ράφα

Το Ισραήλ δεν θα ανοίξει ξανά το συνοριακό πέρασμα της Ράφα αύριο, Τετάρτη, όπως απαιτείται από τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Με αυτό τον τρόπο επιβάλλονται κυρώσεις στη Χαμάς για την αδυναμία της να τηρήσει τη δέσμευσή της να επιστρέψει τις σορούς όλων των νεκρών ομήρων που κρατά στη Γάζα, όπως αναφέρουν Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Το Ισραήλ θα περιορίσει επίσης τη ροή βοήθειας στη Λωρίδα στο πλαίσιο των κυρώσεων κατά της τρομοκρατικής οργάνωσης, αναφέρουν δημοσιεύματα.

Αιγυπτιακές ομάδες αναζητούν τις σορούς Ισραηλινών ομήρων στη Γάζα

Την ίδια ώρα, αιγυπτιακές ομάδες βρίσκονται εντός της Γάζας, βοηθώντας τις προσπάθειες εντοπισμού και απεγκλωβισμού των σορών των νεκρών ομήρων, αναφέρει το καταριανό πρακτορείο ειδήσεων Al Araby.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ισραηλινές ομάδες συμβουλεύονται Αιγύπτιους αξιωματούχους για την επίλυση του ζητήματος.

Πηγή: Times of Israel

