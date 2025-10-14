Logo Image

«Σφίγγει τον ανθρωπιστικό κλοιό» το Ισραήλ μετά τη μη επιστροφή όλων των σορών των ομήρων – Δεν θα ανοίξει ξανά το πέρασμα της Ράφα

Κόσμος

«Σφίγγει τον ανθρωπιστικό κλοιό» το Ισραήλ μετά τη μη επιστροφή όλων των σορών των ομήρων – Δεν θα ανοίξει ξανά το πέρασμα της Ράφα

REUTERS/Ramadan Abed

Επιβολή κυρώσεων από το Ισραήλ

Το Ισραήλ δεν θα ανοίξει ξανά το συνοριακό πέρασμα της Ράφα αύριο, Τετάρτη, όπως απαιτείται από τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Με αυτό τον τρόπο επιβάλλονται κυρώσεις στη Χαμάς για την αδυναμία της να τηρήσει τη δέσμευσή της να επιστρέψει τις σορούς όλων των νεκρών ομήρων που κρατά στη Γάζα, όπως αναφέρουν Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Το Ισραήλ θα περιορίσει επίσης τη ροή βοήθειας στη Λωρίδα στο πλαίσιο των κυρώσεων κατά της τρομοκρατικής οργάνωσης, αναφέρουν δημοσιεύματα.

Αιγυπτιακές ομάδες αναζητούν τις σορούς Ισραηλινών ομήρων στη Γάζα

Την ίδια ώρα, αιγυπτιακές ομάδες βρίσκονται εντός της Γάζας, βοηθώντας τις προσπάθειες εντοπισμού και απεγκλωβισμού των σορών των νεκρών ομήρων, αναφέρει το καταριανό πρακτορείο ειδήσεων Al Araby.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Μετά τη λάμψη της ιστορικής συμφωνίας: Τρία ερωτηματικά για την επόμενη ημέρα

Μετά τη λάμψη της ιστορικής συμφωνίας: Τρία ερωτηματικά για την επόμενη ημέρα

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ισραηλινές ομάδες συμβουλεύονται Αιγύπτιους αξιωματούχους για την επίλυση του ζητήματος.

Πηγή: Times of Israel

Διαβάστε ακόμη:

Μέση Ανατολή: Η πρώτη ομάδα σορών Παλαιστινίων που παραδόθηκαν από το Ισραήλ έφτασε στη Γάζα

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube