Μεγάλες αποσκευές και γενναιόδωρες αποζημιώσεις: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στηρίζει τα δικαιώματα των αεροπορικών επιβατών

Οι ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες κατήγγειλαν την Τρίτη την απόφαση της επιτροπής μεταφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να εγκρίνει ένα κείμενο που αρνείται να δυσκολέψει τους επιβάτες αεροπλάνων να λάβουν αποζημίωση για καθυστερημένες πτήσεις.

Το κείμενο της επιτροπής, που εγκρίθηκε τη Δευτέρα με 34 ψήφους υπέρ, καμία κατά και δύο αποχές, υποστηρίζει επίσης την πρόταση να επιτρέπεται στους επιβάτες να μεταφέρουν χειραποσκευή έως 7 κιλά δωρεάν.

Το κείμενο αυτό αντιπροσωπεύει τη θέση του Κοινοβουλίου σχετικά με το σχέδιο μεταρρύθμισης των δικαιωμάτων των αεροπορικών επιβατών.

Αντιπαράθεση με Επιτροπή και Συμβούλιο

Η θέση του Κοινοβουλίου έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου της Ε.Ε., γεγονός που σημαίνει ότι οι τριμερείς διαπραγματεύσεις που ξεκινούν την Τετάρτη αναμένονται δύσκολες.

Η στάση της επιτροπής έχει προκαλέσει οργή στον κλάδο των αερομεταφορών, και την Τρίτη ο A4E — το λόμπι των αεροπορικών εταιρειών που περιλαμβάνει τις Lufthansa, Air France-KLM, Ryanair και την IAG (ιδιοκτήτρια της British Airways) — χαρακτήρισε το κείμενο του Κοινοβουλίου «μη ρεαλιστικό».

Τι ισχύει σήμερα και τι προτείνεται

Σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό, οι επιβάτες δικαιούνται αποζημίωση από 250 έως 600 ευρώ, ανάλογα με την απόσταση της πτήσης, για καθυστερήσεις τουλάχιστον τριών ωρών.

Το 2013, η Επιτροπή είχε προτείνει αύξηση του ορίου καθυστέρησης στις 5 ώρες για όλες τις ενδοενωσιακές πτήσεις ή για πτήσεις έως 3.500 χλμ., στις 9 ώρες για εξωενωσιακές πτήσεις μεταξύ 3.500 και 6.000 χλμ. και στις 12 ώρες για πτήσεις άνω των 6.000 χλμ.

Το ζήτημα είχε παραμείνει παγωμένο για χρόνια, ώσπου το Συμβούλιο πρότεινε τον Ιούνιο όριο 4 ωρών για πτήσεις έως 3.500 χλμ. (ή εντός Ε.Ε.) και 6 ωρών για πτήσεις μεγαλύτερης απόστασης.

Το Ευρωκοινοβούλιο υπερασπίζεται τα δικαιώματα των επιβατών

Το Κοινοβούλιο, ωστόσο, αντιστάθηκε στη μείωση των δικαιωμάτων αποζημίωσης, και οι διαπραγματευτές σκοπεύουν να υπερασπιστούν αυτή τη θέση κατά τις επερχόμενες συνομιλίες. Το κείμενο της επιτροπής TRAN αυξάνει επίσης το ελάχιστο ποσό αποζημίωσης για μεγάλες καθυστερήσεις ή ακυρώσεις στα 300 ευρώ.

Ο εισηγητής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Άντρεϊ Νοβάκοφ, δήλωσε:

«Έχουμε αρκετές κόκκινες γραμμές… η πρώτη είναι ότι δεν πρόκειται να δεχθούμε καθυστέρηση άνω των τριών ωρών για την καταβολή αποζημίωσης».

Ο σκιώδης εισηγητής των Renew Europe, Γιαν-Κρίστοφ Έτχεν, πρόσθεσε μετά την ψηφοφορία: «Το Κοινοβούλιο είναι πολύ ενωμένο στο θέμα των τριών ωρών. Αν πάμε στις τέσσερις, στερούμε τα δικαιώματα από τα δύο τρίτα των επιβατών που σήμερα δικαιούνται αποζημίωση. Για εμάς, αυτό είναι αδιανόητο».

Οι αντιδράσεις των αεροπορικών

Από την άλλη πλευρά, το A4E υποστήριξε:

«Η επέκταση αυτού του χρονικού παραθύρου στις πέντε ώρες θα μπορούσε να αποτρέψει έως και το 40% των καθυστερήσεων».

Ο πρόεδρος της KM Malta Airlines, Ντέιβιντ Κέρμι, είπε:

«Ο σημερινός κανόνας των τριών ωρών τιμωρεί τις αεροπορικές που κάνουν ό,τι μπορούν για να αποφύγουν τις ακυρώσεις — όταν στην πραγματικότητα, οι επιβάτες εξυπηρετούνται καλύτερα από μια καθυστερημένη πτήση παρά από καμία πτήση».

Εντάσεις με το Συμβούλιο και αγώνας δρόμου

Οι διαπραγματεύσεις με τα κράτη μέλη της Ε.Ε. δεν θα είναι εύκολες.

Τον Ιούνιο, το Συμβούλιο ενεργοποίησε μια ασυνήθιστη νομοθετική διαδικασία που υποχρεώνει να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις εντός έξι έως οκτώ μηνών, γεγονός που εξόργισε τους ευρωβουλευτές.

«Είμαστε πολύ μακριά από το Συμβούλιο, κυρίως επειδή υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο θεσμών», είπε ο Νοβάκοφ, υπενθυμίζοντας ότι το Κοινοβούλιο είχε εγκρίνει την πρώτη του θέση ήδη από το 2014.

«Και μετά από 11 χρόνια, επιλέγουν μια διαδικασία που περιορίζει τον χρόνο των διαπραγματεύσεων, κάτι που δεν θεωρώ ένδειξη πνεύματος συνεργασίας ή φιλίας», πρόσθεσε.

Το ζήτημα των χειραποσκευών

Η θέση του Κοινοβουλίου περιλαμβάνει επίσης το δικαίωμα μεταφοράς μίας χειραποσκευής έως 7 κιλά δωρεάν, ακόμα και σε χαμηλού κόστους εταιρείες, αρκεί να παραμένει «εντός των μέγιστων διαστάσεων των 100 εκατοστών (άθροισμα μήκους, πλάτους και ύψους)». Οι επιβάτες θα μπορούν επίσης να μεταφέρουν μία μικρή τσάντα κάτω από το κάθισμα.

Το Συμβούλιο, αντιθέτως, επιθυμεί να επιτρέπεται μόνο μία δωρεάν τσάντα διαστάσεων έως 40 x 30 x 15 εκατοστά, που να χωρά κάτω από το κάθισμα μπροστά. Η Επιτροπή συμφωνεί με αυτή τη θέση και στις 8 Οκτωβρίου άνοιξε διαδικασία παράβασης κατά της Ισπανίας επειδή επέβαλε πρόστιμα σε αεροπορικές που χρέωναν μεγαλύτερες χειραποσκευές.

«Εκτός πραγματικότητας» οι πολιτικές αποφάσεις

Οι αεροπορικές αντιδρούν και σε αυτή τη ρύθμιση.

«Οι πολιτικές εκκλήσεις για “δωρεάν” χειραποσκευές είναι εντελώς εκτός πραγματικότητας σε σχέση με τις προτιμήσεις των επιβατών», δήλωσε ο A4E, υποστηρίζοντας ότι οι ταξιδιώτες προτιμούν φθηνότερα εισιτήρια και τη δυνατότητα να αγοράζουν επιπλέον αποσκευές, παρά υψηλότερες τιμές που περιλαμβάνουν χειραποσκευή.

Ψηφιακή ή έντυπη κάρτα επιβίβασης

Η θέση του Κοινοβουλίου προβλέπει επίσης ότι οι επιβάτες θα έχουν το δικαίωμα επιλογής μεταξύ έντυπης ή ψηφιακής κάρτας επιβίβασης — σε πλήρη αντίθεση με την πρόσφατη ανακοίνωση της Ryanair, σύμφωνα με την οποία από τις 12 Νοεμβρίου όλοι οι επιβάτες της θα πρέπει να επιδεικνύουν μόνο ψηφιακό εισιτήριο μέσω της επίσημης εφαρμογής της εταιρείας.

Με πληροφορίες από POLITICO