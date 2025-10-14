Μέση Ανατολή: Η πρώτη ομάδα σορών Παλαιστινίων που παραδόθηκαν από το Ισραήλ έφτασε στη Γάζα

Η πρώτη ομάδα σορών Παλαιστινίων που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς έφτασε στη Λωρίδα της Γάζας, αφού παραδόθηκε από το Ισραήλ, σύμφωνα με τις τοπικές υγειονομικές αρχές στο Reuters.

Το Ισραήλ εξακολουθεί να κατέχει εκατοντάδες σορούς Παλαιστινίων που σκοτώθηκαν από τις 7 Οκτωβρίου 2023, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των τρομοκρατών που συμμετείχαν στη σφαγή που πυροδότησε τον πόλεμο και τις μάχες που ακολούθησαν.

Αιγυπτιακές ομάδες αναζητούν τις σορούς Ισραηλινών ομήρων στη Γάζα

Την ίδια ώρα, αιγυπτιακές ομάδες βρίσκονται εντός της Γάζας, βοηθώντας τις προσπάθειες εντοπισμού και απεγκλωβισμού των σορών των νεκρών ομήρων, αναφέρει το καταριανό πρακτορείο ειδήσεων Al Araby.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ισραηλινές ομάδες συμβουλεύονται Αιγύπτιους αξιωματούχους για την επίλυση του ζητήματος.

Χθες, η Χαμάς επέστρεψε τις σορούς μόνο τεσσάρων ομήρων, προκαλώντας κατηγορίες από το Ισραήλ ότι η τρομοκρατική ομάδα παραβίαζε τη δέσμευσή της στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Πηγή: Reuters, Times of Israel