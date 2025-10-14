Λεκορνί: Παγώνει η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση στη Γαλλία μέχρι τον Ιανουάριο 2028

Στη γαλλική Εθνοσυνέλευση, ο Σεμπαστιάν Λεκορνί, στην πρώτη του ομιλία από τη θέση του πρωθυπουργού, ανακοίνωσε πως η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση αναστέλλεται έως τον Ιανουάριο 2028.

Ο Γάλλος πρωθυπουργός ανακοίνωσε το «πάγωμα» της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, σημειώνοντας πως δεν θα κάνει χρήση του άρθρου 49.3 και ότι θα μοιράζεται την εξουσία με την Εθνοσυνέλευση. Υπενθυμίζεται πως, μεταξύ άλλων, με την προαναφερθείσα μεταρρύθμιση, το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης αυξάνεται από τα 62 στα 64 έτη.

«Θα προτείνω στο Κοινοβούλιο αυτό το φθινόπωρο να αναστείλουμε τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος του 2023 μέχρι τις προεδρικές εκλογές. Δεν θα υπάρξει αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης από τώρα μέχρι τον Ιανουάριο του 2028, όπως ζήτησε ρητά χθες το συνδικάτο εργαζομένων CFDT», είπε.

«Πρέπει να ξέρουμε πώς να αντλούμε οφέλη από μια κρίση», σημείωσε ο Σεμπαστιάν Λεκορνί στην αρχή της ομιλίας του.

«Αποδέχτηκα την αποστολή που μου ανέθεσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, επειδή η Γαλλία πρέπει να έχει προϋπολογισμό, επειδή υπάρχουν έκτακτα μέτρα που πρέπει να ληφθούν χωρίς καθυστέρηση. Είναι καθήκον. Θα το εκπληρώσω υπό ορισμένες προϋποθέσεις που προκύπτουν σαφώς από τη σύνθεση αυτής της συνέλευσης », πρόσθεσε.

«Κάποιοι θα ήθελαν να δουν αυτή την κοινοβουλευτική κρίση να μετατρέπεται σε κρίση καθεστώτος (σ.σ. πολιτείας). Αυτό δεν θα συμβεί χάρη στους θεσμούς της Πέμπτης Δημοκρατίας και των υποστηρικτών της», δήλωσε.

«Ζούμε και θα συνεχίσουμε να ζούμε σε μια εποχή κρίσεων. Είτε τις αντέχουμε, είτε τις χρησιμοποιούμε, είτε αλλάζουμε, είτε θα αλλάξουμε. Αυτό ακριβώς σημαίνει να απαλλαγούμε από αυτές. Όσοι δεν αλλάζουν, όσοι προσκολλώνται σε παλιά αντανακλαστικά και συμπεριφορές, θα εξαφανιστούν », συνέχισε.

«Η κυβέρνηση θα ενεργεί μόνο με την Εθνοσυνέλευση και τη Γερουσία»

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί επαίνεσε τους Υπουργούς του. «Έχω προτείνει μια κυβέρνηση με αποστολή και στόχους», διαβεβαίωσε τους βουλευτές. «Θα ενεργεί μόνο με την Εθνοσυνέλευση και τη Γερουσία», υποσχέθηκε.

«Εξαρτάται από εμάς, πέρα ​​από τις διαφορές μεταξύ των σχολών σκέψης και τις αντιπαραθέσεις, να εκτιμήσουμε τι είναι δυνατό να κάνουμε από κοινού. Η δυσπιστία των συμπολιτών μας δεν λυπάται κανέναν.»

«Είτε η πολιτική εξυπηρετεί έναν σκοπό και οι πολιτικοί βρίσκουν κοινό έδαφος, είτε όχι. Με μια λέξη, αυτή η συνέλευση δεν ήταν ποτέ τόσο αντιπροσωπευτική του γαλλικού λαού », είπε.

«Έχω σταματήσει να χρησιμοποιώ το Άρθρο 49.3 του Συντάγματος », υπενθυμίζει ο Γάλλος πρωθυπουργός και υπόσχεται ότι η συζήτηση για τον προϋπολογισμό «θα συνεχιστεί, θα φτάσει μέχρι την ψηφοφορία».

«Η κυβέρνηση παρουσιάζει τον προϋπολογισμό που θεωρεί επιθυμητό. Το Κοινοβούλιο τον εξετάζει, τον συζητά και τον τροποποιεί ». Χωρίς 49.3, χωρίς απόλυτη πλειοψηφία, «το Κοινοβούλιο θα έχει τον τελευταίο λόγο», προσθέτει. «Είναι δική του ευθύνη και πρέπει να το εμπιστευόμαστε. Δεν πρέπει να το φοβόμαστε. […] Μια εξαιρετική άσκηση ευθύνης για να δείξουμε σε όλους όσους την αμφισβητούν ότι η αντιπροσωπευτική δημοκρατία δεν είναι νεκρή και ότι η Εθνοσυνέλευση και η Γερουσία παραμένουν ο τόπος της λήψης αποφάσεων, ο τόπος δράσης της εξουσίας».