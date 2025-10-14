Τα highlights του Σαρμ ελ-Σέιχ – Πειράγματα και αμήχανες στιγμές με πρωταγωνιστή τον Τραμπ

Η σύνοδος κορυφής για την εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στο Σαρμ ελ-Σέιχ, χαιρετίστηκε από τους ηγέτες του κόσμου ως ιστορική πρόοδος και παρουσιάστηκε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ως καθοριστικό επίτευγμα της δεύτερης θητείας του.

Ωστόσο, το θέαμα αποτέλεσε και μια υπενθύμιση ότι η διεθνής διπλωματία υπό τον Τραμπ σπάνια ακολουθεί το πρωτόκολλο.

Οι αυθόρμητες φιλοφρονήσεις και οι αμήχανες στιγμές με πρωταγωνιστή τον πρόεδρο Τραμπ προσέφεραν άπλετο γέλιο, αλλά και αναστάτωση σε ηγέτες, διπλωμάτες, συνεργάτες και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η «όμορφη» Μελόνι

Κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του στη σκηνή, ο Τραμπ στράφηκε προς την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι και δήλωσε: «Είναι μια όμορφη νέα γυναίκα».

«Αν χρησιμοποιήσεις τη λέξη “όμορφη” στις Ηνωμένες Πολιτείες για μια γυναίκα, τελείωσε η πολιτική σου καριέρα — αλλά θα το ρισκάρω», πρόσθεσε. Έπειτα απευθύνθηκε στη Μελόνι: «Δεν σε πειράζει να σε αποκαλούν όμορφη, σωστά; Γιατί είσαι».

Trump to Italy’s Meloni: In the U.S., if you tell a woman she’s beautiful, your political career is over — but I’ll take my chances. You won’t be offended if I say you’re beautiful, right? Because you are. pic.twitter.com/1I0tpceIKu — Clash Report (@clashreport) October 13, 2025

Η Μελόνι ήταν η μοναδική γυναίκα ανάμεσα σε περίπου 30 παγκόσμιους ηγέτες στη σκηνή της συνόδου για την ειρήνη.

Πειράγματα στον Μακρόν

Ενώ ο Τραμπ εκθείαζε τη Μελόνι, είχε πιο παιχνιδιάρικη διάθεση απέναντι στον «καλό του φίλο», τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

Από τη σκηνή, ευχαρίστησε τον Μακρόν για τη στήριξή του, κοίταξε γύρω του για να τον βρει — χωρίς επιτυχία στην αρχή — και σχολίασε για τον «φωτογενή» Γάλλο ηγέτη: «Φαντάζομαι ότι ο Εμανουέλ στέκεται κάπου πίσω μου… πού είναι; Δεν το πιστεύω, σήμερα κρατάς χαμηλό προφίλ».

Quand Trump, avec humour mais clairement, se moque de Macron et de son obsession à être présent au centre des conférences internationales pour donner l’illusion d’être incontournable. La comédie de Macron ne fait plus recette nulle part ! pic.twitter.com/XaTaWTcZfZ — Thierry MARIANI (@ThierryMARIANI) October 13, 2025

Οι ηγέτες ξέσπασαν σε γέλια, ανάμεσά τους και η Μελόνι, γνωστή για τη συχνά ψυχρή σχέση της με τον Γάλλο πρόεδρο.

Ο Τραμπ έσπευσε να καθησυχάσει το κοινό: «Είναι φίλος μου».

Ο «λεφτάς»

Όταν ο Τραμπ εντόπισε τον ιδιοκτήτη της Μάντσεστερ Σίτι και αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σεΐχη Μανσούρ μπιν Ζάγεντ Αλ Ναχιάν, δεν άντεξε να μην κάνει σχόλιο για τον άνθρωπο από τη βαθιά τσέπη της πετρελαιομοναρχίας.

«Πολύ χρήμα, απεριόριστο χρήμα! Και είναι και καλός άνθρωπος…» χαμογέλασε πλατιά ο Τραμπ.

️| Donald Trump with Sheikh Mansour: “They have a lot of cash. Unlimited cash, and he’s a good man too…” ‍ via @clashreport pic.twitter.com/6WINWdSVjf — City HQ (@City_HQs) October 13, 2025

Τα ακριβά εισιτήρια

Ίσως η πιο ασυνήθιστη παρουσία στο θέρετρο ήταν εκείνη του προέδρου της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, ο οποίος φωτογραφήθηκε με τον Τραμπ και συμμετείχε στη συλλογική φωτογραφία των ηγετών.

Το επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο θα διεξαχθεί κυρίως στις ΗΠΑ, γεγονός που προσφέρει ένα κοινό κίνητρο στον Τραμπ και τον Ινφαντίνο να ενισχύσουν τη «φιλία» τους.

Ο Τραμπ, αστειευόμενος προς τους δημοσιογράφους, είπε: «Χρεώνει ακριβά αυτά τα εισιτήρια, ε;».

Η είσοδος στον πρώτο αγώνα των ΗΠΑ θα κοστίσει τουλάχιστον 560 δολάρια, ενώ τα φθηνότερα εισιτήρια για τον τελικό φτάνουν τα 2.030 δολάρια. Τουλάχιστον, ο Τραμπ μπορεί να τα αντέξει.

Ο Ερντογάν νοιάζεται για την υγεία της Μελόνι

Ποιος είπε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν είναι φίλοι; Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έδειξε ενδιαφέρον για την υγεία της Μελόνι, προτρέποντάς την να κόψει το κάπνισμα.

«Δείχνεις υπέροχα. Αλλά πρέπει να σε κάνω να σταματήσεις το κάπνισμα», της είπε, κάτι που ο Μακρόν σχολίασε ως «αδύνατο».

Erdogan to Meloni; “You look good! But I have to make you quit smoking” pic.twitter.com/Ksjxsp6oZM — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) October 13, 2025

«Το ξέρω, το ξέρω», απάντησε η Μελόνι με αναστεναγμό, προειδοποιώντας ότι αν κόψει το κάπνισμα μπορεί να γίνει λιγότερο κοινωνική. «Δεν θέλω να σκοτώσω κανέναν», είπε γελώντας.

«Πού είναι το Ηνωμένο Βασίλειο;»

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, πρόθυμος να διατηρήσει καλές σχέσεις με τον Τραμπ, έτρεξε κοντά του όταν ο πρόεδρος ρώτησε από τη σκηνή: «Πού είναι το Ηνωμένο Βασίλειο;».

WATCH: Trump asked, “Where is the UK?” Starmer raised his hand. Trump called him to the stage, making him think he was going to speak. Starmer approached the podium. “It’s nice that you’re here,” Trump said, then sent him back, offending Starmer. pic.twitter.com/Y67s4JGmEM — Clash Report (@clashreport) October 13, 2025

Καθώς ο Στάρμερ ετοιμαζόταν να μιλήσει, ο Τραμπ τον διέκοψε λέγοντας απλώς: «Χαίρομαι που είσαι εδώ», και συνέχισε τον λόγο του — αφήνοντας τον Στάρμερ να κάνει την πιο αμήχανη αποχώρηση της ημέρας.

Τι επρόκειτο να πει; Δεν θα το μάθουμε ποτέ.

Η «μαύρη λίστα» του Τραμπ

Άλλο ένα μυστήριο που ίσως δεν θα λυθεί ποτέ — ή ίσως και ναι — αφορά τη «μαύρη λίστα» του Τραμπ. Μπροστά σε όλους τους ηγέτες, παραδέχτηκε: «Έχω μερικούς που δεν μου αρέσουν καθόλου, αλλά δεν θα σας πω ποιοι είναι».

Η ένταση ανέβηκε όταν πρόσθεσε: «Έχω μερικούς που πραγματικά δεν τους αντέχω. Δεν θα μάθετε ποτέ ποιοι είναι». Και, προς τέρψη των δημοσιογράφων, συμπλήρωσε: «Ή ίσως και να μάθετε».

US President Donald Trump says: I dont like some of the world leader you may find out who they are.pic.twitter.com/OZzxp8Ec2c

— Global Explainer (@Globalexplainer) October 14, 2025

Αχ, Καναδά!

Αν και ο Τραμπ έχει συγκρουστεί πολλές φορές με άλλους ηγέτες, η σύνοδος αυτή ήταν γεμάτη καλή διάθεση. Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ ευχαρίστησε τον Τραμπ που κατά λάθος τον αποκάλεσε «πρόεδρο». «Χαίρομαι που με αναβάθμισες», αστειεύτηκε.

«Ω, το έκανα;» απάντησε ο Τραμπ, πρόθυμος να έχει την τελευταία λέξη. «Τουλάχιστον δεν είπα κυβερνήτης». Το σχόλιο στόχευε τον προκάτοχό του, Τζάστιν Τριντό, τον οποίο ο Τραμπ είχε κοροϊδέψει επανειλημμένα κατά τις δύο θητείες του.

LMAO! HOT MIC catches hilarious interaction between President Trump and Canada PM Carney CARNEY: “I’m glad you upgraded me to ‘president!'” TRUMP: “Oh, did I say president? At least I didn’t say GOVERNOR “ Canada is never living down the 51st state talk pic.twitter.com/97hsMqDoUl — Eric Daugherty (@EricLDaugh) October 13, 2025

Ο ίδιος ο Τριντό, βέβαια, είχε άλλα στο μυαλό του εκείνη τη στιγμή.

Οι υποκλίσεις του Όρμπαν

Σε μια παράξενη σκηνή, ο Ούγγρος εθνικιστής πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν εμφανίστηκε αργά πίσω από ένα σύνολο ηγετών και έκανε μια χαμηλή, προσεκτική υπόκλιση προς τον πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν, Ιλχάμ Αλίεφ, ο οποίος συνομιλούσε με τον πρώην Βρετανό πρωθυπουργό, Τόνι Μπλερ.

Macaristan Başbakanı Orban, Gazze Barış Zirvesi’nde karşılaştığı Azerbaycan lideri Aliyev’in önünde eğilerek şakalaştı. pic.twitter.com/KfUAvn9Rdu — Conflict (@ConflictTR) October 13, 2025

Οι παρατηρητές έμειναν να αναρωτιούνται: επρόκειτο για επίσημο πρωτόκολλο, ένδειξη κολακείας ή απλώς διπλωματική παρεξήγηση; Ίσως και ένα εσωτερικό αστείο.

Έπαινος ή προειδοποίηση;

Αν ο Όρμπαν υποκλίθηκε, ο Τραμπ προτίμησε πιο ωμή προσέγγιση προς τον Αζέρο ηγέτη.

«Δεν τον θέλεις για εχθρό σου», είπε ο Τραμπ, με το γνώριμο μείγμα επαίνου και προειδοποίησης, καθώς πόζαρε δίπλα στον μουστακαλή Αλίεφ.

Οικογενειακές υποθέσεις

Το Σαρμ ελ-Σέιχ αποδείχτηκε το απόλυτο δίκτυο γνωριμιών.

Ο πρόεδρος της Ινδονησίας, Πραμπόβο Σουμπιάντο, ακούστηκε σε ανοιχτό μικρόφωνο να ζητά από τον Τραμπ συνάντηση με τον Έρικ Τραμπ, εκτελεστικό αντιπρόεδρο του Trump Organization.

OH MY GOD: Trump and Indonesian President Prabowo Subianto have just been caught on a hot mic discussing a deal (?) (he asks to speak with Trump’s sons Eric and Don Jr – who do NOT work in government). Did we just hear a major crime happen? pic.twitter.com/pLMMwbFQHp — CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) October 13, 2025

Ο πατέρας του, επιχειρηματίας που έγινε πολιτικός, απάντησε πρόθυμα: «Θα πω στον Έρικ να σε καλέσει. Να το κάνω; Είναι τόσο καλό παιδί».

Με πληροφορίες από POLITICO