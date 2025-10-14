Logo Image

Κόσμος

Ιράν: Βαριές ποινές για δύο Γάλλους υπηκόους που κατηγορούνται για κατασκοπεία υπέρ της Μοσάντ

Επισήμως, οι δύο Γάλλοι υπήκοοι, η Σεσίλ Κολέρ και ο Ζακ Παρί, κρατούνται στο Ιράν αλλά έχουν συλληφθεί τον Μάιο του 2022

Η Τεχεράνη καταδίκασε δύο Γάλλους υπηκόους σε βαριές ποινές κάθειρξης για «κατασκοπεία» για λογαριασμό της Γαλλίας και του Ισραήλ, όπως μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων του ιρανικού δικαστικού σώματος Mizan και το πρακτορείο ειδήσεων Fars.

«Η πρωτόδικη ετυμηγορία στην υπόθεση των δύο Γάλλων που κατηγορούνται για κατασκοπεία και συνελήφθησαν στις 9 Μαρτίου 2023 έχει εκδοθεί», όπως μετέδωσε το Mizan, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

Χωρίς να αναφέρονται τα ονόματα των κατηγορουμένων, το δικαστήριο καταδίκασε, όπως μετέδωσε το Reuters, τη Γαλλίδα υπήκοο σε έξι χρόνια κάθειρξης για κατασκοπεία για λογαριασμό της Γαλλίας, πέντε χρόνια φυλάκισης για κατηγορίες περί συνωμοσίας με σκοπό τη διάπραξη εγκλήματος σε βάρος της εθνικής ασφάλειας και 20 χρόνια κάθειρξης για παροχή βοήθειας στις ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών.

Ο άλλος κατηγορούμενος καταδικάστηκε σε 10 χρόνια κάθειρξης για κατασκοπεία για λογαριασμό της Γαλλίας, πέντε χρόνια φυλάκισης για κατηγορίες περί συνωμοσίας με σκοπό τη διάπραξη εγκλήματος σε βάρος της εθνικής ασφάλειας και 17 χρόνια κάθειρξης για παροχή βοήθειας στις ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών.

Οι δύο καταδικασθέντες μπορούν να ασκήσουν έφεση κατά των ποινών τους σε ανώτερο δικαστήριο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

