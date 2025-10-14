Ερντογάν: «Ο Τραμπ μου ζήτησε να διατηρήσουμε την επικοινωνία» – «Αν το Ισραήλ επιστρέψει στη γενοκτονία το τίμημα θα είναι βαρύ»

Για την ανασυγκρότηση της Γάζας, τις επαφές με τον Ντόναλντ Τραμπ , τους Κούρδους και την Συρία, μίλησε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στους δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στην πτήση της επιστροφή του από το Σαρμ ελ Σέιχ της Αιγύπτου, όπου συμμετείχε στη διεθνή Σύνοδο Κορυφής για της Γάζα. Ωστόσο, δεν έδωσε σαφή απάντηση στο ερώτημα αν τουρκικά στρατεύματα θα συμμετάσχουν στη διεθνή δύναμη που προβλέπεται να αναπτυχθεί στην Γάζα σύμφωνα με το ειρηνευτικό σχέδιο του Αμερικανού προέδρου.

Συγκριμένα, απαντώντας σε ερώτηση, αν θα συμμετέχουν Τούρκοι στρατιώτες στη διεθνή δύναμη δράσης και απάντησε λέγοντας ότι «οι αξιολογήσεις σχετικά με τη δομή της δύναμης δράσης (σ.σ. task force) συνεχίζονται αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν πολλά κρίσιμα θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν στη Γάζα. Τόσο τα θέματα ανοικοδόμησης όσο και τα θέματα ανασυγκρότησης είναι σημαντικά. Όσον αφορά τα θέματα κατασκευής, εξετάσαμε ποιοι μπορούν να αναλάβουν ρόλο μαζί μας».

«Θα στείλουμε κοντέινερ»

Ο Ταγίπ Ερντογάν συνέχισε την απάντησή του κάνοντας αναφορά σε θέματα που αφορούν την ανασυγκρότηση της περιοχής: «Σχετικά με την ανασυγκρότηση, συζητήσαμε το τι μπορούμε να κάνουμε μαζί στις διμερείς συνομιλίες που πραγματοποιήσαμε με τους ηγέτες. Οι πρώτες εντυπώσεις μας δεν είναι κακές. Κι αυτοί λένε ότι θα αναλάβουν τις ευθύνες τους. Ελπίζουμε ότι οι υποσχέσεις θα τηρηθούν. Ο υπουργός Εξωτερικών μας, Χακάν Φιντάν, ο υπουργός ‘Αμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ, ο αρχηγός της MΙT, Ιμπραχίμ Καλίν, και άλλοι συνεργάτες μας θα συναντηθούν με τους ομολόγους τους. Και εγώ θα είμαι σε επαφή με τους ηγέτες. Θα συζητήσουμε το θέμα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν σκηνές εκεί. Αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να ζουν συνεχώς σε σκηνές. Το είπα και στους συνεργάτες μου, να στείλουμε στην περιοχή τα κοντέινερ που έχουμε στη διάθεσή μας».

«Θα επιτηρούμε την εφαρμογή της εκεχειρίας από το Ισραήλ»

Ο Τούρκος πρόεδρος έστρεψε για μία ακόμη φορά τα βέλη του κατά του Ισραήλ, το οποίο κατηγόρησε για γενοκτονία, προειδοποιώντας πως το Ισραήλ γνωρίζει ότι το τίμημα της επανάληψης εκ μέρους του της γενοκτονίας θα είναι υψηλό, ενώ τόνισε ότι η Τουρκία, μαζί με τις ΗΠΑ και άλλες χώρες, είναι αποφασισμένη να επιτηρεί την εφαρμογή της εκεχειρίας.

«Όπως γνωρίζετε, το Ισραήλ έχει κακό ποινικό μητρώο όσον αφορά τις παραβιάσεις της εκεχειρίας. Αυτό μας αναγκάζει να είμαστε πιο προσεκτικοί και πιο σχολαστικοί. Η Τουρκία, οι ΗΠΑ και άλλες χώρες είναι αποφασισμένες να προστατεύσουν την εκεχειρία. Το Ισραήλ γνωρίζει επίσης ότι αν επιστρέψει στη γενοκτονία, το τίμημα θα είναι βαρύ. Το δηλώνουμε ξεκάθαρα σε κάθε ευκαιρία. Πολλές συμφωνίες που έχουν συναφθεί στο παρελθόν παρέμειναν στα χαρτιά. Σε αυτό συνέβαλε, δυστυχώς, η διφορούμενη στάση του Ισραήλ, αλλά και η έλλειψη επαρκούς αποφασιστικότητας. Τώρα υπάρχει μια πιο ισχυρή και κοινή βούληση. Αυτή η κοινή στάση εκφράστηκε για άλλη μια φορά στη Σύνοδο Κορυφής στην Αίγυπτο. Πιστεύω ότι ο κ. Τραμπ θα συνεχίσει να υποστηρίζει αυτή τη διαδικασία, στην οποία έχει αναλάβει ηγετικό ρόλο. Αυτές οι εξελίξεις έχουν πλέον γίνει η ελπίδα και η ευχή όχι μόνο για εμάς, αλλά και για τις χώρες και τους λαούς με τους οποίους πορευόμαστε μαζί» δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Διατήρηση της επαφής με Τραμπ

Σε άλλο σημείο της συνομιλίας του με τους δημοσιογράφους, ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε στη σχέση του με τον Ντόναλντ Τραμ και σημείωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος του ζήτησε να διατηρήσουν την μεταξύ τους επικοινωνία όσον αφορά τη διαδικασία για τη Γάζα και να μην παραμελήσουν «αυτή τη διπλωματία μέσω τηλεφώνου».

«Θα συνεχίσουμε τις συνομιλίες μας σε όλα τα επίπεδα. Η διπλωματία που έχουμε αναπτύξει με τον κ. Τραμπ είναι πολύ σημαντική. Ελπίζουμε να συνεχίσουμε με την ίδια ευαισθησία και να κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να δημιουργηθεί ένα κλίμα ειρήνης. Όλες οι χώρες που συγκεντρώθηκαν στην Αίγυπτο θα είναι οι εγγυητές αυτού του κλίματος ειρήνης» σημείωσε ο Ταγίπ Ερντογάν.

Για τους Κούρδους στην Συρία

Αναφερόμενος, τέλος, στις εξελίξεις στη Συρία και την τουρκική θέση για ενσωμάτωση των ελεγχόμενων από του Κούρδους Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF) στον στρατό της Συρίας και την κεντρική κυβέρνηση της Δαμασκού, ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι «δεν υπάρχει καμία περίπτωση να αφήσουμε τον πρόεδρο της Συρίας, Αχμέντ αλ Σαράα, και τους φίλους του μόνους».

«Συχνά προειδοποιούμε τις SDF να μην ακολουθήσουν λάθος δρόμους και να υποστηρίξουν την ενότητα και την ακεραιότητα της Συρίας. Ελπίζουμε ότι θα υιοθετήσουν μια στάση που θα οδηγήσει την Συρία σε ένα μέλλον ενότητας και ευημερίας. Η ταχύτερη δυνατή ένταξη των SDF στη Συρία θα επιταχύνει τις αναπτυξιακές προσπάθειες της χώρας. Εκτιμούμε το γεγονός ότι η κυβέρνηση της Συρίας προχωρά προς το μέλλον με μια προσέγγιση που περιλαμβάνει όλα τα εθνοτικά και θρησκευτικά στοιχεία της χώρας. Αυτό είναι προς το συμφέρον τόσο της Συρίας όσο και της Τουρκίας. Όσοι προσπαθούν να οδηγήσουν τη Συρία σε νέες συγκρούσεις δεν επιθυμούν το καλό ούτε των Κούρδων, ούτε των Δρούζων, ούτε των Νοσαϊρί. […] Όσοι στρέφουν το βλέμμα τους προς την ‘Αγκυρα και τη Δαμασκό θα κερδίσουν, ενώ όσοι αναζητούν άλλους υποστηρικτές θα χάσουν» κατέληξε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

