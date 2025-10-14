Επιμένει ο Σάντσεθ: Η εκεχειρία δεν σημαίνει ατιμωρησία για την ισραηλινή «γενοκτονία» στη Γάζα

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε ότι η εκεχειρία μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ δεν πρέπει να γίνει εις βάρος της απόδοσης ευθυνών σε όσους ευθύνονται για τη «γενοκτονία» στη Γάζα.

«Η ειρήνη δεν μπορεί να σημαίνει λήθη, δεν μπορεί να σημαίνει ατιμωρησία», είπε ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο ραδιόφωνο Cadena Ser.

«Όσοι ήταν βασικοί παράγοντες στη γενοκτονία που διαπράχθηκε στη Γάζα πρέπει να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη, δεν μπορεί να υπάρξει ατιμωρησία», προσθέτει όταν ρωτήθηκε για την πιθανότητα νομικών διαδικασιών κατά του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Το Ισραήλ έχει αρνηθεί όλες τις κατηγορίες για γενοκτονία.

Πηγή: AFP, Times of Israel