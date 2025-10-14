Οικογένειες νεκρών ομήρων κατά κυβέρνησης Νετανιάχου: «Προσπαθεί να αποποιηθεί την ευθύνη» για την μη επιστροφή των σορών

Το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων και Αγνοούμενων αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρίαση απόψε, αφού η Χαμάς δεν κατάφερε να παραδώσει τις σορούς 24 νεκρών ομήρων.

«Μια συμφωνία πρέπει να τηρηθεί και από τις δύο πλευρές, η μη συμμόρφωσή της και η αποτυχία της Χαμάς να επιστρέψει τους ομήρους πρέπει να αντιμετωπιστεί με διακοπή της συνεχιζόμενης εφαρμογής της συμφωνίας από την ισραηλινή κυβέρνηση και τους μεσολαβητές», αναφέρει το φόρουμ.

Το φόρουμ κατακεραυνώνει την κυβέρνηση, λέγοντας ότι «η προσπάθειά της να αποποιηθεί την άμεση ευθύνη της για την επιστροφή των 24 [νεκρών] ομήρων, μετά την επιστροφή 20 [ζωντανών] ομήρων χθες, θα είναι μια κραυγή για γενιές για τον ισραηλινό λαό».

Παραβίαση της συμφωνίας

«Όποιος κατεβάζει σημαίες και την καρφίτσα από το πέτο, όποιος αρνείται την ευθύνη του μέσω θυελλωδών χειροκροτημάτων, προδίδει τις αξίες της εβραϊκής ηθικής και παραβιάζει την υπογεγραμμένη συμφωνία», αναφέρει το φόρουμ, αναφερόμενο προφανώς στον πρόεδρο της Κνεσέτ, Αμίρ Οχάνα, ο οποίος χθες έβγαλε την καρφίτσα ομήρου που φορούσε κατά την παρουσίαση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην Κνεσέτ, και αναφέρει ότι η υπουργός Μεταφορών Μίρι Ρεγκέβ διέταξε τους εργάτες να αφαιρέσουν τις σημαίες και τις αφίσες των ομήρων από τους αυτοκινητόδρομους.

«Δυστυχώς, γινόμαστε μάρτυρες μιας προσπάθειας να αφαιρεθούν οι ομήροι από την ημερήσια διάταξη και οι φωτογραφίες των ομήρων από τη δημόσια ατζέντα.

Παρακαλoύμε, ο αγώνας δεν έχει τελειώσει ακόμα. Είκοσι τέσσερις αδελφοί και αδελφές μας εξακολουθούν να κρατούνται από τη Χαμάς, μην επιτρέψετε να θυσιαστούν», αναφέρει το φόρουμ.

Πηγή: Times of Israel