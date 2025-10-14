Λεπέν: Θα κάνουμε πρόταση μομφής εναντίον όλων των κυβερνήσεων του Μακρόν

Δεν σταματά λεπτό η Μαρίν Λεπέν να επιτίθεται στον Εμανουέλ Μακρόν, έχοντας και σαφή αβάντα στις δημοσκοπήσεις που την θέλουν πρώτη και με διαφορά, σε περίπτωση τόσο βουλευτικών, όσο και προεδρικών εκλογών.

«Όλα αυτά γίνονται για να αποτραπεί η διεξαγωγή νέων εκλογών και η επιλογή αλλαγής κυβέρνησης από τους Γάλλους», τόνισε σήμερα Τρίτη 14 Οκτωβρίου η κ. Λεπέν.

Αλλά «θέλουμε να διαλυθεί η Εθνοσυνέλευση», οπότε «τώρα θα κάνουμε πρόταση μομφής εναντίον όλων των κυβερνήσεων που θα παρουσιάσει ο Εμανουέλ Μακρόν», υπενθύμισε στους βουλευτές της Εθνικής Συσπείρωσης και του Union des droites pour la République, )UDR) που συγκεντρώθηκαν σε μια διακομματική ομάδα.

«Προετοιμαστείτε γιατί η διάλυση θα μπορούσε να συμβεί σε λίγες μέρες, σε λίγες ώρες», επέμεινε στη συνέχεια η Ζορντάν Μπαρντελά , επιβεβαιώνοντας ότι «αν πάμε στις εκλογές, θα είναι για να κερδίσουμε».