Logo Image

Ερντογάν σε Μελόνι: Πρέπει να κόψεις το κάπνισμα

Κόσμος

Ερντογάν σε Μελόνι: Πρέπει να κόψεις το κάπνισμα

REUTERS/Suzanne Plunkett/Pool

Μακρόν: «Χαμένος κόπος»

Στο περιθώριο της ειρηνευτικής συνόδου κορυφής στην Αίγυπτο για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σχολίασε τη διαβόητη αγάπη της Τζόρτζια Μελόνι για το κάπνισμα, λέγοντάς της ότι θα έβρισκε έναν τρόπο να την πείσει να το σταματήσει.

«Φαίνεσαι υπέροχη. Αλλά πρέπει να σε κάνω να σταματήσεις το κάπνισμα», είπε ο Ερντογάν στη Μελόνι, σύμφωνα με πλάνα που δημοσίευσε η ιταλική εφημερίδα Il Foglio και άλλα μέσα ενημέρωσης.

Αλλά ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος ήταν δίπλα τους, έσπευσε να διαψεύσει τις ελπίδες του Ερντογάν. «Είναι αδύνατο!», είπε γελώντας.

«Το ξέρω, το ξέρω», είπε η Μελόνι, προσθέτοντας μια προειδοποίηση ότι η διακοπή του καπνίσματος μπορεί να την κάνει λιγότερο κοινωνική. «Δεν θέλω να σκοτώσω κάποιον».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Μια «απογείωση» σε real time – Από τα… αζήτητα στο ράλι των 110 εκατ. ευρώ

Μια «απογείωση» σε real time – Από τα… αζήτητα στο ράλι των 110 εκατ. ευρώ

Σε ένα βιβλίο που βασίζεται σε μια σειρά συνεντεύξεων, η Μελόνι ομολόγησε ότι είχε αρχίσει ξανά να καπνίζει μετά από 13 χρόνια.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube