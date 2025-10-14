Ερντογάν σε Μελόνι: Πρέπει να κόψεις το κάπνισμα

Στο περιθώριο της ειρηνευτικής συνόδου κορυφής στην Αίγυπτο για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σχολίασε τη διαβόητη αγάπη της Τζόρτζια Μελόνι για το κάπνισμα, λέγοντάς της ότι θα έβρισκε έναν τρόπο να την πείσει να το σταματήσει.

«Φαίνεσαι υπέροχη. Αλλά πρέπει να σε κάνω να σταματήσεις το κάπνισμα», είπε ο Ερντογάν στη Μελόνι, σύμφωνα με πλάνα που δημοσίευσε η ιταλική εφημερίδα Il Foglio και άλλα μέσα ενημέρωσης.

Αλλά ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος ήταν δίπλα τους, έσπευσε να διαψεύσει τις ελπίδες του Ερντογάν. «Είναι αδύνατο!», είπε γελώντας.

«Το ξέρω, το ξέρω», είπε η Μελόνι, προσθέτοντας μια προειδοποίηση ότι η διακοπή του καπνίσματος μπορεί να την κάνει λιγότερο κοινωνική. «Δεν θέλω να σκοτώσω κάποιον».

Σε ένα βιβλίο που βασίζεται σε μια σειρά συνεντεύξεων, η Μελόνι ομολόγησε ότι είχε αρχίσει ξανά να καπνίζει μετά από 13 χρόνια.