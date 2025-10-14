Ιταλία: Ανατίναξαν κτίριο για να μην γίνει έξωση – Νεκροί 3 καραμπινιέροι

Τρεις καραμπινιέροι έχασαν την ζωή τους από έκρηξη η οποία σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σε αγροικία στο Καστέλ Ντ΄Ατσάνο, έξω από τη Βερόνα της βόρειας Ιταλίας.

Οι καραμπινιέροι, μαζί με άλλους συναδέλφους τους και αστυνομικούς, είχαν μεταβεί στην περιοχή για την εκτέλεση έξωσης σε διώροφο κτίριο στο οποίο βρίσκονταν τρεις άνθρωποι, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του Αθηναϊκού – Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων.

Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, στην αγροικία βρίσκονταν τρία αδέρφια – μία γυναίκα και δύο άνδρες.

Η έκρηξη φέρεται να προκλήθηκε από γυναίκα 60 ετών, η οποία χρησιμοποίησε φιάλες αερίου.

3 νεκροί – Πάνω από 10 τραυματίες

Εξαιτίας έκρηξης το κτίριο κατέρρευσε, καταπλακώνοντας τους τρεις καραμπινιέρους.

Τραυματίστηκαν ακόμη 11 αστυνομικοί και καραμπινιέροι, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Η ζωή τους, σύμφωνα με τους γιατρούς, δεν διατρέχει κίνδυνο.

Αισθητή σε ακτίνα 5 χλμ. η έκρηξη

Η έκρηξη φέρεται να προκλήθηκε από φιάλες φυσικού αερίου και έγινε αισθητή σε ακτίνα πέντε χιλιομέτρων.

Στο εσωτερικό του σπιτιού υπήρχαν τουλάχιστον πέντε φιάλες υγραερίου οι οποίες ήταν ανοικτές, ενώ βρέθηκαν και βόμβες μολότοφ.

Η 60χρονη η οποία φέρεται να προκάλεσε τη φονική έκρηξη μεταφέρθηκε επίσης με τραύματα στο νοσοκομείο, όπως και ένας από τους δυο άνδρες που ζούσε μαζί της.

Ο αδελφός του, ο οποίος διέμενε επίσης στην διώροφη αγροικία, εγκατέλειψε την περιοχή και καταζητείται.

«Πρόκειται για δραματικό συμβάν. Η έκρηξη, όπως φαίνεται, οφείλεται σε ηθελημένη διαρροή φυσικού αερίου. Δεν ήθελαν να φύγουν από το σπίτι, στο οποίο είχαν κάνει κατάληψη, αλλά κανείς δεν περίμενε ότι θα είχαμε μια τόσο ακραία εξέλιξη», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Εσωτερικών, Ματέο Πιαντεντόζι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ