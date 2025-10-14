Ρωσία: Ποινική διαδικασία FSB κατά του εξόριστου επικριτή του Κρεμλίνου Χοντορκόφσκι

Ποινική διαδικασία ανακοίνωσε ότι εκκινεί η ρωσική ομοσπονδιακή υπηρεσία ασφαλείας (FSB) εις βάρος του εξόριστου επικριτή του Κρεμλίνου Μιχαΐλ Χοντορκόφσκι.

Σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές και όπως αναφέρει το Reuters, ο Χοντορκόφσκι κατηγορείται για σύσταση «τρομοκρατικής οργάνωσης» και για συνωμοσία με στόχο την βίαιη κατάληψη της εξουσίας.

Ο Χοντορκόφσκι, μεγιστάνας του πετρελαίου που κάποτε ήταν ο πλουσιότερος άνδρας στη Ρωσία, εξέτισε ποινή 10 ετών στη φυλακή για κατηγορίες για απάτη, που σύμφωνα με τον ίδιο και πολλές χώρες της Δύσης, είχαν πολιτικό κίνητρο.

Έλαβε χάρη το 2013 και εγκατέλειψε τη Ρωσία. Έκτοτε στηρίζει σειρά οργανώσεων που αντιτίθενται στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.