Μπάιντεν, Ομπάμα, Κλίντον, Χάρις: Οι αναρτήσεις τους για τη Γάζα (με ή χωρίς Τραμπ)

Οι ηγέτες ανά τον κόσμο συγχαίρουν τον Ντόναλντ Τραμπ για τη διπλωματική του επιτυχία με τη συμφωνία Ισραήλ – Χαμάς, με τον Μπιλ Κλίντον, τον Τζο Μπάιντεν και την Κάμαλα Χάρις να τον επαινούν προσωπικά.

Ο Τζο Μπάιντεν επαίνεσε τον Ντόναλντ Τραμπ για τον ρόλο του στην επίτευξη της συμφωνίας ειρήνης για τη Γάζα.

«Είμαι βαθιά ευγνώμων και ανακουφισμένος που έφτασε αυτή η μέρα – για τους τελευταίους 20 ζωντανούς ομήρους που πέρασαν μια αδιανόητη κόλαση και επιτέλους επανενώθηκαν με τις οικογένειές τους και τους αγαπημένους τους αλλά και για τους πολίτες στη Γάζα που υπέστησαν ανυπολόγιστες απώλειες και επιτέλους θα έχουν την ευκαιρία να ξαναχτίσουν τη ζωή τους», ανέφερε ο Μπάιντεν σε ανάρτησή του στον λογαριασμό του στο Χ.

I am deeply grateful and relieved that this day has come – for the last living 20 hostages who have been through unimaginable hell and are finally reunited with their families and loved ones, and for the civilians in Gaza who have experienced immeasurable loss and will finally… — Joe Biden (@JoeBiden) October 13, 2025

Επιπλέον ανέφερε «Ο δρόμος προς αυτή τη συμφωνία δεν ήταν εύκολος. Η κυβέρνησή μου εργάστηκε ακατάπαυστα για να φέρει τους ομήρους πίσω στην πατρίδα, να προσφέρει ανακούφιση στους Παλαιστίνιους πολίτες και να τερματίσει τον πόλεμο»

Όπως τόνισε «Συγχαίρω τον Πρόεδρο Τραμπ και την ομάδα του για τις προσπάθειές τους να επιτύχουν μια νέα συμφωνία κατάπαυσης του πυρός».

Κατέληξε λέγοντας: «Τώρα, με την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών και του κόσμου, η Μέση Ανατολή βρίσκεται σε ένα δρόμο προς την ειρήνη που ελπίζω να διαρκέσει και προς ένα μέλλον για τους Ισραηλινούς και τους Παλαιστίνιους στο οποίο όλοι θα απολαμβάνουν ίσα επίπεδα ειρήνης, αξιοπρέπειας και ασφάλειας».

Εύσημα από τον Κλίντον

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον, συνεχάρη τον Ντόναλντ Τραμπ και τους περιφερειακούς παράγοντες για τον ρόλο τους στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, εκφράζοντας την ελπίδα ότι αυτή η εύθραυστη στιγμή θα αποτελέσει το πρώτο βήμα προς μια πιο μόνιμη ειρήνη.

«Ο πρόεδρος Τραμπ και η κυβέρνησή του, το Κατάρ και άλλοι περιφερειακοί παίκτες αξίζουν μεγάλο έπαινο επειδή διατήρησαν τον διάλογο ζωντανό μέχρι να επιτευχθεί η συμφωνία», ανέφερε ο Κλίντον σε δήλωσή του στην πλατφόρμα Χ.

Ο ίδιος τόνισε πως Ισραήλ και Χαμάς «πρέπει τώρα να προσπαθήσουν να μετατρέψουν αυτήν τη εύθραυστη στιγμή σε μια διαρκή ειρήνη που θα διασφαλίζει την αξιοπρέπεια και την ασφάλεια τόσο των Παλαιστινίων όσο και των Ισραηλινών».

My statement on the ceasefire between Israel and Hamas: pic.twitter.com/lN0xQxGHfT — Bill Clinton (@BillClinton) October 13, 2025

Κάμαλα Χάρις: Σημαντικό πρώτο βήμα

Η πρώην Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Κάμαλα Χάρις, δήλωσε «βαθιά ευγνώμων» για την εκεχειρία.

«Μέσω της διπλωματίας και της επιμονής, σήμερα είναι ένα σημαντικό πρώτο βήμα προς ένα πιο ελπιδοφόρο μέλλον. Τα συγχαρητήριά μου στους ηγέτες και τους εταίρους των οποίων οι προσπάθειες κατέστησαν δυνατή αυτή τη συμφωνία, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου και της ομάδας του», σημείωσε.

«Υπάρχει ακόμη πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει για να διασφαλιστεί μια διαρκής ειρήνη, να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η αξιοπρέπεια κάθε αθώας ζωής και να οικοδομηθεί ένα μέλλον όπου Ισραηλινοί και Παλαιστίνιοι μπορούν να ζήσουν δίπλα-δίπλα με ελευθερία και ασφάλεια».

After two years of unimaginable loss and suffering for Israeli families and the people of Gaza, we should all be encouraged and relieved that an end to the conflict is within sight; that those hostages still being held will be reunited with their families; and that vital aid can… — Barack Obama (@BarackObama) October 9, 2025

Μετά την ανακοίνωση της περασμένης εβδομάδας ότι είχε επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία για τη Γάζα, ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα δήλωσε «θα πρέπει όλοι να είμαστε ενθαρρυμένοι και ανακουφισμένοι που το τέλος της σύγκρουσης είναι ορατό» σε μια ανάρτηση στο X που δεν ανέφερε καθόλου τον Ντόναλντ Τραμπ, κάτι που σχολιάστηκε αρνητικά από αρκετά ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένου του CNN.