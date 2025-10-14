Logo Image

Μπάιντεν, Ομπάμα, Κλίντον, Χάρις: Οι αναρτήσεις τους για τη Γάζα (με ή χωρίς Τραμπ)

Κόσμος

REUTERS/Evelyn Hockstein

Οι τρεις στους τέσσερις συγχαίρουν προσωπικά τον Αμερικανό πρόεδρο

Οι ηγέτες ανά τον κόσμο συγχαίρουν τον Ντόναλντ Τραμπ για τη διπλωματική του επιτυχία με τη συμφωνία Ισραήλ – Χαμάς, με τον Μπιλ Κλίντον, τον Τζο Μπάιντεν και την Κάμαλα Χάρις να τον επαινούν προσωπικά.

Ο Τζο Μπάιντεν επαίνεσε τον Ντόναλντ Τραμπ για τον ρόλο του στην επίτευξη της συμφωνίας ειρήνης για τη Γάζα.

«Είμαι βαθιά ευγνώμων και ανακουφισμένος που έφτασε αυτή η μέρα – για τους τελευταίους 20 ζωντανούς ομήρους που πέρασαν μια αδιανόητη κόλαση και επιτέλους επανενώθηκαν με τις οικογένειές τους και τους αγαπημένους τους αλλά και για τους πολίτες στη Γάζα που υπέστησαν ανυπολόγιστες απώλειες και επιτέλους θα έχουν την ευκαιρία να ξαναχτίσουν τη ζωή τους», ανέφερε ο Μπάιντεν σε ανάρτησή του στον λογαριασμό του στο Χ.

Επιπλέον ανέφερε «Ο δρόμος προς αυτή τη συμφωνία δεν ήταν εύκολος. Η κυβέρνησή μου εργάστηκε ακατάπαυστα για να φέρει τους ομήρους πίσω στην πατρίδα, να προσφέρει ανακούφιση στους Παλαιστίνιους πολίτες και να τερματίσει τον πόλεμο»

Όπως τόνισε «Συγχαίρω τον Πρόεδρο Τραμπ και την ομάδα του για τις προσπάθειές τους να επιτύχουν μια νέα συμφωνία κατάπαυσης του πυρός».

Κατέληξε λέγοντας: «Τώρα, με την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών και του κόσμου, η Μέση Ανατολή βρίσκεται σε ένα δρόμο προς την ειρήνη που ελπίζω να διαρκέσει και προς ένα μέλλον για τους Ισραηλινούς και τους Παλαιστίνιους στο οποίο όλοι θα απολαμβάνουν ίσα επίπεδα ειρήνης, αξιοπρέπειας και ασφάλειας».

Εύσημα από τον Κλίντον

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον, συνεχάρη τον Ντόναλντ Τραμπ και τους περιφερειακούς παράγοντες για τον ρόλο τους στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, εκφράζοντας την ελπίδα ότι αυτή η εύθραυστη στιγμή θα αποτελέσει το πρώτο βήμα προς μια πιο μόνιμη ειρήνη.

«Ο πρόεδρος Τραμπ και η κυβέρνησή του, το Κατάρ και άλλοι περιφερειακοί παίκτες αξίζουν μεγάλο έπαινο επειδή διατήρησαν τον διάλογο ζωντανό μέχρι να επιτευχθεί η συμφωνία», ανέφερε ο Κλίντον σε δήλωσή του στην πλατφόρμα Χ.

Ο ίδιος τόνισε πως Ισραήλ και Χαμάς «πρέπει τώρα να προσπαθήσουν να μετατρέψουν αυτήν τη εύθραυστη στιγμή σε μια διαρκή ειρήνη που θα διασφαλίζει την αξιοπρέπεια και την ασφάλεια τόσο των Παλαιστινίων όσο και των Ισραηλινών».

Κάμαλα Χάρις: Σημαντικό πρώτο βήμα

Η πρώην Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Κάμαλα Χάρις, δήλωσε «βαθιά ευγνώμων» για την εκεχειρία.

«Μέσω της διπλωματίας και της επιμονής, σήμερα είναι ένα σημαντικό πρώτο βήμα προς ένα πιο ελπιδοφόρο μέλλον. Τα συγχαρητήριά μου στους ηγέτες και τους εταίρους των οποίων οι προσπάθειες κατέστησαν δυνατή αυτή τη συμφωνία, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου και της ομάδας του», σημείωσε.

«Υπάρχει ακόμη πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει για να διασφαλιστεί μια διαρκής ειρήνη, να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η αξιοπρέπεια κάθε αθώας ζωής και να οικοδομηθεί ένα μέλλον όπου Ισραηλινοί και Παλαιστίνιοι μπορούν να ζήσουν δίπλα-δίπλα με ελευθερία και ασφάλεια».

Μετά την ανακοίνωση της περασμένης εβδομάδας ότι είχε επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία για τη Γάζα, ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα δήλωσε «θα πρέπει όλοι να είμαστε ενθαρρυμένοι και ανακουφισμένοι που το τέλος της σύγκρουσης είναι ορατό» σε μια ανάρτηση στο X που δεν ανέφερε καθόλου τον Ντόναλντ Τραμπ, κάτι που σχολιάστηκε αρνητικά από αρκετά ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένου του CNN.

