Γαλλία: Το απόγευμα η ομιλία Λεκορνί στην Εθνοσυνέλευση – Αντίστροφη μέτρηση για τον προϋπολογισμό

Η κυβέρνηση «Λεκορνί ΙΙ» στη Γαλλία θα παρουσιάσει το σχέδιο του προϋπολογισμού για το 2026 την Τρίτη, με μια αναθεωρημένη φιλοδοξία να αποκαταστήσει τα δημόσια οικονομικά σε ένα σε μεγάλο βαθμό εχθρικό Κοινοβούλιο, όπου η επιβίωσή του διακυβεύεται.

Ο Γάλλος Πρωθυπουργός, Σεμπαστιάν Λεκορνί, θα πραγματοποιήσει τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου αυτήν την Τρίτη στις 11.00 (ώρα Ελλάδος), μετά την επιστροφή του Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν από το ταξίδι του στην Αίγυπτο.

Το απόγευμα, ο νέος επικεφαλής της κυβέρνησης θα μεταβεί την Εθνοσυνέλευση για την πρώτη του ομιλία. Θα παρουσιάσει τις κύριες κατευθυντήριες γραμμές του, με κεντρικό θέμα τον προϋπολογισμό.

Σύμφωνα με το Σύνταγμα, το Κοινοβούλιο πρέπει να έχει 70 ημέρες για να εξετάσει ένα σχέδιο προϋπολογισμού του 2026 πριν από τις 31 Δεκεμβρίου.

Με πληροφορίες από Le Figaro

