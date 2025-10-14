Logo Image

Γαλλία: Το απόγευμα η ομιλία Λεκορνί στην Εθνοσυνέλευση – Αντίστροφη μέτρηση για τον προϋπολογισμό

Κόσμος

Γαλλία: Το απόγευμα η ομιλία Λεκορνί στην Εθνοσυνέλευση – Αντίστροφη μέτρηση για τον προϋπολογισμό

ALAIN JOCARD/Pool via REUTERS

Θα παρουσιάσει τις κύριες κατευθυντήριες γραμμές του, με κεντρικό θέμα τον προϋπολογισμό

Η κυβέρνηση «Λεκορνί ΙΙ» στη Γαλλία θα παρουσιάσει το σχέδιο του προϋπολογισμού για το 2026 την Τρίτη, με μια αναθεωρημένη φιλοδοξία να αποκαταστήσει τα δημόσια οικονομικά σε ένα σε μεγάλο βαθμό εχθρικό Κοινοβούλιο, όπου η επιβίωσή του διακυβεύεται.

Ο Γάλλος Πρωθυπουργός, Σεμπαστιάν Λεκορνί, θα πραγματοποιήσει τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου αυτήν την Τρίτη στις  11.00 (ώρα Ελλάδος), μετά την επιστροφή του Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν από το ταξίδι του στην Αίγυπτο.

Το απόγευμα, ο νέος επικεφαλής της κυβέρνησης θα μεταβεί την Εθνοσυνέλευση για την πρώτη του ομιλία. Θα παρουσιάσει τις κύριες κατευθυντήριες γραμμές του, με κεντρικό θέμα τον προϋπολογισμό.

Σύμφωνα με το Σύνταγμα, το Κοινοβούλιο πρέπει να έχει 70 ημέρες για να εξετάσει ένα σχέδιο προϋπολογισμού του 2026 πριν από τις 31 Δεκεμβρίου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Δημοσκόπηση GPO: Προβάδισμα 13 μονάδων για τη ΝΔ – Το 20% δηλώνει ότι μπορεί να ψηφίσει κόμμα Τσίπρα, πώς βλέπουν ένα κόμμα Σαμαρά

Δημοσκόπηση GPO: Προβάδισμα 13 μονάδων για τη ΝΔ – Το 20% δηλώνει ότι μπορεί να ψηφίσει κόμμα Τσίπρα, πώς βλέπουν ένα κόμμα Σαμαρά

Με πληροφορίες από Le Figaro

Διαβάστε ακόμη

La Tribune: Προϋπολογισμό με περικοπές 31 δισ. καταθέτει ο Λεκορνί

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube