Εγκώμια Τραμπ για Μελόνι: «Είναι πηγή έμπνευσης για όλους μας»

REUTERS/Suzanne Plunkett/Pool

Ο Τραμπ προωθεί στο Truth Social το βιβλίο της Μελόνι

Ύμνοι του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, για την Ιταλίδα πρωθυπουργό, Τζόρτζια Μελόνι.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έπλεξε το εγκώμιο της Ιταλίδας πρωθυπουργού χαρακτηρίζοντάς την «έμπνευση για όλους».

«Η Τζόρτζια Μελόνι, η ΜΕΓΑΛΗ πρωθυπουργός της Ιταλίας, έγραψε ένα νέο βιβλίο (…) Η Τζόρτζια κάνει απίστευτη δουλειά για τον υπέροχο λαό της Ιταλίας (…) Είναι έμπνευση για όλους», έγραψε ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος στο δίκτυό του Truth Social.

Το μήνυμα του προέδρου των ΗΠΑ συνοδεύεται από μια φωτογραφία του εξωφύλλου του βιβλίου της Μελόνι, το οποίο μόλις μεταφράστηκε στα αγγλικά. «Προμηθευτείτε το αντίτυπό σας σήμερα», προτείνει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο 79χρονος Τραμπ δεν κρύβει τον θαυμασμό του για την Ιταλίδα πρωθυπουργό.

Τη Δευτέρα, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής για τη Γάζα στο Σαρμ ελ-Σέιχ της Αιγύπτου δεν δίστασε να την αποκαλέσει «όμορφη νεαρή γυναίκα». «Δεν μου επιτρέπεται να το πω, γιατί κανονικά τελειώνει η καριέρα σου αν το πεις, αλλά είναι μια όμορφη νεαρή γυναίκα», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος ήταν συμπρόεδρος της Συνόδου.

«Θα το ρισκάρω», πρόσθεσε ο ηγέτης των ΗΠΑ αναζητώντας με το βλέμμα του την Τζόρτζια Μελόνι. «Πού είναι; Δεν σας ενοχλεί αν πω ότι είστε όμορφη; Γιατί είναι αλήθεια».

«Είναι πολύ αξιοσέβαστη στην Ιταλία. Είναι μια πολύ επιτυχημένη πολιτικός», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

