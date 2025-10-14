Ιράν: Αντιφατική με την εχθρική συμπεριφορά των ΗΠΑ η πρόσκληση Τραμπ για διάλογο

Την στάση των ΗΠΑ επέκρινε η Τεχεράνη, μετά την ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στο ισραηλινό κοινοβούλιο κατά την οποία υποστήριξε ότι είναι έτοιμος να συνάψει συμφωνία με την Τεχεράνη.

«Η επιθυμία για ειρήνη και διάλογο που εξέφρασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ έρχεται σε αντίθεση με την εχθρική και εγκληματική συμπεριφορά των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στον ιρανικό λαό» ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν.

Οι ΗΠΑ με το Ισραήλ επιτέθηκαν τον Ιούνιο στις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις έπειτα από πέντε γύρους έμμεσων συνομιλιών με την Τεχεράνη για το πυρηνικό πρόγραμμά της, οι οποίες «σκόνταψαν» σε θέματα όπως ο εγχώριος εμπλουτισμός του ουρανίου.

Δυτικές χώρες κατηγορούν το Ιράν ότι επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, αλλά η Τεχεράνη υποστηρίζει πως το πυρηνικό πρόγραμμά της είναι μόνο για μη στρατιωτικούς σκοπούς.