Βενεζουέλα: Κατέρρευσαν στοές χρυσωρυχείου – Τουλάχιστον 14 νεκροί

Τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν στοές χρυσωρυχείου πλημμύρισαν και κατέρρευσαν στο Ελ Καγιάο της Βενεζουέλας, έπειτα από καταρρακτώδεις βροχές που έπληξαν την περιοχή, ανακοίνωσαν οι αρχές της χώρας τη Δευτέρα.

Οι θάνατοι σημειώθηκαν σε τρία διαφορετικά σημεία του ορυχείου.

Ομάδες του εθνικού συστήματος αντιμετώπισης κινδύνων επιχειρούν επιτόπου, σύμφωνα με την υπηρεσία, που σημείωσε ότι εντοπίστηκαν πτώματα θυμάτων σε τρεις στοές.

«Η πρώτη φάση του έργου είναι να αντληθεί (νερό) από όλες τις στοές στον τομέα για να μειωθεί το επίπεδο των θυμάτων και κατόπιν θα γίνει εκτίμηση για τις σωστικές προσπάθειες», ανέφεραν αξιωματούχοι των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης.

Ο αριθμός των νεκρών βασίζεται σε μαρτυρίες άλλων ανθρακωρύχων, ανέφεραν οι πυροσβέστες στο Ελ Καγιάο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το Ελ Καγιάο είναι μια πόλη όπου η ζωή εξαρτάται από την εξόρυξη χρυσού. Οι πάνω από τους 30.000 κατοίκους της συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα στην εξόρυξη. Η Βενεζουέλα είναι γεμάτη με επιχειρήσεις εξορύξεις χαλκού, διαμαντιών και άλλων πολύτιμων μετάλλων. Ωστόσο, ο κλάδος φημίζεται για τις επικίνδυνες συνθήκες εργασίας.