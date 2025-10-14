Μαδαγασκάρη: Ο πρόεδρος Ραζουελίνα κρύβεται «σε ασφαλές σημείο» – Καταγγέλει απόπειρα δολοφονίας και πραξικοπήματος

Ο πρόεδρος της Μαδαγασκάρης, Άντρι Ραζουελίνα, ανακοίνωσε ότι έχει καταφύγει σε «ασφαλές μέρος» μετά από απόπειρα δολοφονίας, όπως κατήγγειλε ο ίδιος σε ζωντανό διάγγελμα μέσω Facebook.

Η εξέλιξη έρχεται εν μέσω χάους και βίαιων συγκρούσεων που συγκλονίζουν τη χώρα εδώ και εβδομάδες.

«Μια ομάδα στρατιωτικών και πολιτικών σχεδίαζε να με δολοφονήσει», είπε ο 51χρονος ηγέτης, χωρίς να αποκαλύψει το πού βρίσκεται. Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες υποστηρίζουν ότι έχει διαφύγει με γαλλικό στρατιωτικό αεροσκάφος εκτός χώρας.

Οι νέοι στους δρόμους και ο στρατός στα πρόθυρα ανταρσίας

Η κρίση κορυφώθηκε μετά από δεκαπενθήμερο διαδηλώσεων, με χιλιάδες νέους —το κίνημα «Gen Z Mada»— να ζητούν την παραίτησή του, καταγγέλλοντας διαφθορά, ανεργία και ακρίβεια.

Παρά τις προσπάθειες του Ραζουελίνα να κατευνάσει την οργή, διαλύοντας την κυβέρνηση και υποσχόμενος μεταρρυθμίσεις, οι κινητοποιήσεις συνεχίστηκαν.

Το Σαββατοκύριακο, η επίλεκτη μονάδα CAPSAT, που το 2009 είχε συμβάλει στην άνοδό του στην εξουσία, ανακήρυξε εαυτήν επικεφαλής όλων των ενόπλων δυνάμεων.

Κάποιοι αξιωματικοί ενώθηκαν με τους διαδηλωτές στους δρόμους της πρωτεύουσας Ανταναναρίβο, ενώ άλλοι κινήθηκαν να καταλάβουν την κρατική τηλεόραση.

Μετά από έκτακτη συνεδρίαση των στρατιωτικών διοικητών, ο νέος αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, στρατηγός Δημοσθένης Πίκουλας, δήλωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις «συνεργάζονται για τη διατήρηση της τάξης». Ωστόσο, πηγές της αντιπολίτευσης αναφέρουν ότι η χώρα κυβερνάται πλέον ουσιαστικά από τον στρατό.

Αποστασίες, διώξεις και εξορία

Το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης, TIM, ανακοίνωσε ότι θα κινήσει διαδικασία καθαίρεσης του προέδρου για «εγκατάλειψη καθήκοντος».

Παράλληλα, αρκετά μέλη του στενού κύκλου του Ραζουελίνα έχουν ήδη διαφύγει στο Μαυρίκιο, μεταξύ τους ο πρώην πρωθυπουργός Ρίτσαρντ Ραβαλομανάνα και ο επιχειρηματίας Μαμινιάνα Ραβατομάνγκα.

Η κοινωνική έκρηξη πίσω από το χάος

Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν με αφορμή επαναλαμβανόμενες διακοπές ρεύματος και νερού, αλλά σύντομα μετατράπηκαν σε γενικευμένη διαμαρτυρία ενάντια στη φτώχεια και την κυβερνητική διαφθορά.

Τουλάχιστον 22 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από 100 τραυματίστηκαν τις πρώτες ημέρες, σύμφωνα με τον ΟΗΕ — στοιχεία που η κυβέρνηση απορρίπτει.

Μάρτυρες μιλούν για αστυνομικούς που πυροβόλησαν διαδηλωτές με πραγματικά πυρά, ενώ ένα νεογέννητο πέθανε από ασφυξία λόγω δακρυγόνων.

Από DJ σε πρόεδρο – και πάλι στο επίκεντρο κρίσης

Ο Ραζουελίνα, που αναρριχήθηκε στην εξουσία το 2009 μετά από μαζικές κινητοποιήσεις, υπήρξε τότε ο νεότερος ηγέτης της Αφρικής, μόλις 34 ετών. Πρώην DJ και επιχειρηματίας, είχε ιδρύσει ραδιοφωνικό σταθμό και διαφημιστική εταιρεία, προτού μετατραπεί σε πολιτικό φαινόμενο.

Ωστόσο, η λάμψη του νεαρού μεταρρυθμιστή σύντομα ξεθώριασε. Κατηγορίες για νεποτισμό, διαφθορά και αυταρχισμό σκίασαν τη δεύτερη θητεία του, οδηγώντας τη Μαδαγασκάρη —μια χώρα πλούσια σε φυσικούς πόρους αλλά με το 75% των πολιτών κάτω από το όριο της φτώχειας— σε ένα ακόμα επεισόδιο πολιτικής αστάθειας.

«Υπάρχει μόνο ένας τρόπος να λυθούν αυτά τα ζητήματα», είπε ο Ραζουελίνα στο διάγγελμά του. «Να σεβαστούμε το Σύνταγμα της χώρας».Το αν θα μπορέσει, όμως, να επιστρέψει στο προεδρικό μέγαρο, παραμένει αμφίβολο.

naftemporiki.gr με πληροφορίες από BBC