Τραμπ: Ο Ερντογάν μπορεί να παίξει κομβικό ρόλο στον τερματισμό του πολέμου

Ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε τη συνάντηση με τον Ζελένσκι την Παρασκευή στον Λευκό Οίκο

Νέοι δημόσιοι έπαινοι από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών στον Τούρκο ομόλογό του.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, επιστρέφοντας στην Ουάσιγκτον από τη Μέση Ανατολή, δήλωσε στους δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο προεδρικό αεροσκάφος ότι θεωρεί τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ικανό να διαδραματίσει κομβικό ρόλο στην προσπάθεια τερματισμού του πολέμου ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία.

«Πιστεύω πως ναι», απάντησε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, όταν ρωτήθηκε αν ο Τούρκος πρόεδρος μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στις διαπραγματεύσεις για την ειρήνη. Η αναφορά του έρχεται τη στιγμή που η Άγκυρα επιχειρεί να ανακτήσει τον μεσολαβητικό της ρόλο, αξιοποιώντας τις σχέσεις της τόσο με τη Μόσχα όσο και με το Κίεβο.

Την Παρασκευή ο Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε ότι θα υποδεχθεί τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι την Παρασκευή στον Λευκό Οίκο, σε μια συνάντηση που εκτιμάται πως θα εστιάσει στην πορεία των συνομιλιών για κατάπαυση του πυρός και στην αμερικανική στήριξη προς την Ουκρανία.

Από τη δική του πλευρά, ο Ουκρανός πρόεδρος είχε ήδη ανακοινώσει χθες πως σκοπεύει να μεταβεί «αυτή την εβδομάδα» στην Ουάσιγκτον, εντείνοντας τη διπλωματική κινητικότητα γύρω από τις εξελίξεις του πολέμου και τα επόμενα βήματα προς μια ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία.

Πηγές: ΑΠΕ – ΜΠΕ, AFP

