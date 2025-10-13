Logo Image

«Τελικά, ο αδελφός μου εξορίστηκε, δόξα τω Θεώ» – «Πάτησε» ΗΠΑ ο Κουβανός αντιφρονών Χοσέ Ντανιέλ Φερέρ

Κόσμος

Ο Μάρκο Ρούμπιο κάλεσε την Αβάνα να απελευθερώσει «700 πολιτικούς κρατούμενους».

«Έφτασε. Μόλις μίλησα στον Χοσέ Ντανιέλ, μου μίλησε στο τηλέφωνο πριν από ένα λεπτό», δήλωσε ο  , ο Λουίς Ενρίκε Φερέρ, αδελφός του Κουβανού αντιφρονούντα Χοσέ Ντανιέλ Φερέρ, ο οποίος εξέτιε ποινή φυλάκισης στην ανατολική Κούβα, που έφτασε σήμερα εξόριστος στο Μαϊάμι, έπειτα από αγώνα δεκαετιών κατά της κομμουνιστικής κυβέρνησης.

Ο Φερέρ έφτασε στο αεροδρόμιο του Μαϊάμι από την Κούβα με μέλη της οικογένειάς του και έναν Αμερικανό προξενικό υπάλληλο, διευκρίνισε.

«Τελικά, ο αδελφός μου εξορίστηκε, δόξα τω Θεώ. Είμαστε πολύ χαρούμενοι παρά την ένταση που βιώσαμε τις τελευταίες ημέρες», δήλωσε τηλεφωνικά στο AFP η Άνα Μπέλκις Φερέρ, αδελφή του αντιφρονούντα, που ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Άμεση απελευθέρωση των περισσότερων από 700 πολιτικών κρατουμένων»

Παράλληλα, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο χαιρέτισε την άφιξη στο Μαϊάμι από την Κούβα του 55χρονου αντιφρονούντα και κάλεσε την Αβάνα να απελευθερώσει «700 πολιτικούς κρατούμενους».

«Χαιρόμαστε που ο Φέρερ ελευθερώθηκε πλέον από την καταστολή του καθεστώτος, έχοντας υποστεί για χρόνια κακοποίηση, βασανιστήρια και απειλές θανάτου στην Κούβα», δήλωσε ο Ρούμπιο σε ανακοίνωση.

«Απαιτούμε την άμεση απελευθέρωση των περισσότερων από 700 πολιτικών κρατουμένων που άδικα κρατούνται και καλούμε τη διεθνή κοινότητα να ενωθεί μαζί μας για να καταστήσουμε το κουβανικό καθεστώς υπόλογο για τις καταχρήσεις του και την επιζήμια επιρροή του στην περιοχή μας”, πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΜΠΕ

