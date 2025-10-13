Εύσημα και από τον Μπιλ Κίλντον στον Τραμπ για την ιστορική συμφωνία

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον, συνεχάρη τον Ντόναλντ Τραμπ και τους περιφερειακούς παράγοντες για τον ρόλο τους στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, εκφράζοντας την ελπίδα ότι αυτή η εύθραυστη στιγμή θα αποτελέσει το πρώτο βήμα προς μια πιο μόνιμη ειρήνη.

«Ο πρόεδρος Τραμπ και η κυβέρνησή του, το Κατάρ και άλλοι περιφερειακοί παίκτες αξίζουν μεγάλο έπαινο επειδή διατήρησαν τον διάλογο ζωντανό μέχρι να επιτευχθεί η συμφωνία», ανέφερε ο Κλίντον σε δήλωσή του στην πλατφόρμα Χ.

Ο ίδιος τόνισε πως Ισραήλ και Χαμάς «πρέπει τώρα να προσπαθήσουν να μετατρέψουν αυτήν τη εύθραυστη στιγμή σε μια διαρκή ειρήνη που θα διασφαλίζει την αξιοπρέπεια και την ασφάλεια τόσο των Παλαιστινίων όσο και των Ισραηλινών».

Η τοποθέτηση του Κλίντον έχει ιδιαίτερο βάρος, καθώς ο ίδιος είχε αφιερώσει μεγάλο μέρος της προεδρικής του θητείας στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις της Μέσης Ανατολής — προσπάθειες που, παρά την ελπίδα που είχαν γεννήσει τότε, δεν οδήγησαν ποτέ σε οριστική συμφωνία.

Μέχρι στιγμής, οι πρώην πρόεδροι Τζορτζ Μπους o νεότερος και Τζο Μπάιντεν δεν έχουν σχολιάσει δημόσια τη συμφωνία. Ο Μπαράκ Ομπάμα, από την πλευρά του, είχε δηλώσει την περασμένη εβδομάδα πως «είναι ενθαρρυντικό και ανακουφιστικό να βλέπουμε το τέλος της σύγκρουσης να πλησιάζει», χωρίς ωστόσο να αναφερθεί ονομαστικά στον Τραμπ.