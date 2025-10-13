Ντόναλντ Τραμπ: Το Air Force 1 αναχώρησε από το Σαρμ ελ Σέιχ μετά το πέρας της Συνόδου για τη Γάζα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναχώρησε απόψε από την Αίγυπτο, μετά την ιστορική επίσκεψή του στη Μέση Ανατολή επ’ αφορμή της συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, όπως μεταδίδει φωτορεπόρτερ του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) που τον συνοδεύει στο Air Force One.

Ο αμερικανός πρόεδρος επισκέφθηκε την Ιερουσαλήμ όπου εκφώνησε ομιλία ενώπιον του ισραηλινού κοινοβουλίου, και ακολούθως μετέβη στο αιγυπτιακό θέρετρο Σαρμ ελ Σέιχ όπου συμπροήδρευσε της συνόδου κορυφής για τη Γάζα.

Πηγή: ΑΜΠΕ