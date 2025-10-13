Logo Image

Ντόναλντ Τραμπ: Το Air Force 1 αναχώρησε από το Σαρμ ελ Σέιχ μετά το πέρας της Συνόδου για τη Γάζα

Κόσμος

Ντόναλντ Τραμπ: Το Air Force 1 αναχώρησε από το Σαρμ ελ Σέιχ μετά το πέρας της Συνόδου για τη Γάζα

Screenshot/X-Rapid Response 47

Αναχώρησε από την Αίγυπτο ο Αμερικανός πρόεδρος

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναχώρησε απόψε από την Αίγυπτο, μετά την ιστορική επίσκεψή του στη Μέση Ανατολή επ’ αφορμή της συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, όπως μεταδίδει φωτορεπόρτερ του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) που τον συνοδεύει στο Air Force One.

Ο αμερικανός πρόεδρος επισκέφθηκε την Ιερουσαλήμ όπου εκφώνησε ομιλία ενώπιον του ισραηλινού κοινοβουλίου, και ακολούθως μετέβη στο αιγυπτιακό θέρετρο Σαρμ ελ Σέιχ όπου συμπροήδρευσε της συνόδου κορυφής για τη Γάζα.

Πηγή: ΑΜΠΕ

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube