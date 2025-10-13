Νέα εύσημα Τραμπ για τον Ερντογάν: «Είναι πάντα εκεί όταν τον χρειάζομαι»

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, επαίνεσε εκ νέου, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του από το Σαρμ ελ Σέϊχ της Αιγύπτου, τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για την συνεισφορά στην επίτευξη της συμφωνίας για τη Γάζα.

Ειδικότερα, ο Τραμπ είπε χαρακτηριστικά: «Θέλω επίσης να ευχαριστήσω θερμά στον πρόεδρο της Τουρκίας, Ερντογάν. Είναι πάντα εκεί όταν τον χρειάζομαι. Είναι τόσο σκληρός τύπος. Όσο σκληρός κι αν μπορεί να είναι, τον αγαπάμε».

Και πρόσθεσε: «Έχουμε μια καλή σχέση από την αρχή», ευχαριστώντας τον εκ νέου και επαναλαμβάνοντας πως «όταν τον χρειάζομαι, είναι πάντα εκεί».