Logo Image

Βενεζουέλα: «Λουκέτο» στην πρεσβεία της στη Νορβηγία μετά την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης στην Μαρία Κορίνα Ματσάδο

Κόσμος

Βενεζουέλα: «Λουκέτο» στην πρεσβεία της στη Νορβηγία μετά την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης στην Μαρία Κορίνα Ματσάδο

REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

Η αντίδραση του Καράκας

Η Βενεζουέλα έκλεισε ανεξήγητα την πρεσβεία της στο Όσλο, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών της Νορβηγίας, τρεις ημέρες μετά την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης στην ηγέτιδα της βενεζουελάνικης αντιπολίτευσης Μαρία Κορίνα Ματσάδο.

«Ενημερωθήκαμε από την πρεσβεία της Βενεζουέλας ότι θα κλείσει τις πόρτες της, χωρίς να δώσει εξήγηση», ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου του νορβηγικού υπουργείου Εξωτερικών Σεσίλιε Ρόανγκ.

Χθες Κυριακή, ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο αποκάλεσε «κακή μάγισσα» την Ματσάδο. Η 58χρονη τιμήθηκε με το φετινό Νόμπελ Ειρήνης για «την προώθηση των δημοκρατικών δικαιωμάτων του λαού της Βενεζουέλας και για τον αγώνα της να επιτύχει μια δίκαιη και ειρηνική μετάβαση από τη δικτατορία στη δημοκρατία», σύμφωνα με τον πρόεδρο της επιτροπής.

Πηγή: ΑΜΠΕ 

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube