Τι είναι το «Περιδέραιο του Νείλου» με το οποίο ο Σίσι βράβευσε τον Τραμπ

Την ύψιστη διάκριση της Αιγύπτου απένειμε ο πρόεδρος Φατάχ αλ Σίσι στον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος έλαβε το Παράσημο του Νείλου, γνωστό και ως Περιδέραιο του Νείλου, σε αναγνώριση της συμβολής του στην υποστήριξη των στρατηγικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, σύμφωνα με ανακοίνωση της αιγυπτιακής προεδρίας.

Το παράσημο απονέμεται σε όσους τους αναγνωρίζεται «εξαιρετική συμβολή» στην υπηρεσία της Αιγύπτου ή της ανθρωπότητας.

Είναι κατασκευασμένο από καθαρό χρυσό και διακοσμημένο με ρουμπίνια και πολύτιμες πέτρες.

Το παράσημο έχουν μεταξύ άλλων λάβει παγκόσμιοι ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Τζίμι Κάρτερ για τον ρόλο του στην ειρηνευτική συνθήκη Αιγύπτου-Ισραήλ το 1979, η Βασίλισσα Ελισάβετ (1975) και ο ηγέτης της Νότιας Αφρικής Νέλσον Μαντέλα (1990).