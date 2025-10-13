Σίσι: Η λύση των δύο κρατών, ο μοναδικός τρόπος να εδραιωθεί η ειρήνη στη Μέση Ανατολή

Η λύση των δύο κρατών είναι ο μοναδικός τρόπος για να εδραιωθεί η ειρήνη στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο πρόεδρος της Αιγύπτου Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι στη Σύνοδο για την Ειρήνη στη Γάζα, στο θέρετρο Σαρμ ελ Σέιχ

Ο Αιγύπτιος πρόεδρος είπε ότι οι Παλαιστίνιοι έχουν το δικαίωμα να ζήσουν σε ένα ανεξάρτητο κράτος, πλάι-πλάι με τους Ισραηλινούς.

Ο Σίσι ανήγγειλε επίσης ότι η Αίγυπτος θα φιλοξενήσει και μια σύνοδο για την ανοικοδόμηση της Γάζας.

Εγκώμια σε Τραμπ

Νωρίτερα, ο Σισι ενώπιον των δημοσιογράφων είχε εκθειάσει τον Ντόναλντ Τραμπ. «Ήμουν πολύ σίγουρος ότι η Εξοχότητά σας είναι ο μόνος που είναι ικανός να το φέρει αυτό εις πέρας και να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο».

«Τώρα, οι ηγέτες πρέπει να διασφαλίσουν ότι θα τηρηθεί η εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, ότι τα σώματα των εναπομεινάντων νεκρών ομήρων στη Γάζα θα επιστραφούν στις οικογένειές τους και ότι θα επιτραπεί η ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας», δήλωσε ο Σίσι.

Τα επόμενα βήματα του σχεδίου εκεχειρίας πρέπει επίσης να εξεταστούν «πολύ στενά», πρόσθεσε.

Η Αίγυπτος προσβλέπει στην «υποστήριξη και τη χορηγία σας μαζί μας στη διάσκεψη για την ανοικοδόμηση (της Γάζας)» του Τραμπ, συνέχισε ο Σίσι.