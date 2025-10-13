Ισραηλινά ΜΜΕ: Ο Νετανιάχου δεν συμμετείχε στη Σύνοδο της Αιγύπτου «φοβούμενος» αντιδράσεις σε εκλογική βάση και κυβέρνηση

Το ισραηλινό Channel 12 αναφέρει ότι ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακάλεσε την απόφασή του να συμμετάσχει στη σημερινή σύνοδο κορυφής στην Αίγυπτο λόγω ανησυχιών για αντιδράσεις από την πολιτική του βάση και τα μέλη του δεξιού συνασπισμού του.

Όπως μεταδίδει το ισραηλινό μέσο, θα προκαλούνταν αντιδράσεις εάν ο Νετανιάχου λάμβανε μέρος στη συνάντηση στην οποία συμμετείχαν ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς και άλλοι αμφιλεγόμενοι Άραβες και Μουσουλμάνοι ηγέτες, όπως ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σημειώνεται ότι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ έχει από καιρό δηλώσει ότι η Παλαιστινιακή Αρχή δεν θα έχει τη δυνατότητα να διαδραματίσει ρόλο στη μεταπολεμική διαχείριση της Γάζας, παρομοιάζοντας επανειλημμένα τη Ραμάλα, η οποία υποστηρίζει μια λύση δύο κρατών, με τη Χαμάς.

Ο Ερντογάν υπήρξε ένας από τους σφοδρότερους επικριτές του Ισραήλ καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα, συγκρίνοντας τον Νετανιάχου με τον Χίτλερ.

Πηγή: Times of Israel