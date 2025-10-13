Logo Image

Γαλλία: Η ώρα της φυλάκισης του Σαρκοζί

Κόσμος

Γαλλία: Η ώρα της φυλάκισης του Σαρκοζί

REUTERS/Stephane Mahe

Η ημερομηνία που αποφασίστηκε από το δικαστήριο

Ο Νικολά Σαρκοζί θα φυλακιστεί στις 21 Οκτωβρίου αναφέρουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα κύκλους της δικαιοσύνης.

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, προσήλθε σήμερα στο δικαστήριο προκειμένου να προσδιοριστεί η ημερομηνία της φυλάκισης του. Πρόκειται για μια ειδική διαδικασία που ακολουθήθηκε στην περίπτωση του Σαρκοζί.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες ο Νικολά Σαρκοζί θα φυλακιστεί στις φυλακές «Υγεία», εντός του Παρισιού. Πρόκειται για φυλακές που αφορούν ειδικές περιπτώσεις ανθρώπων και όπου οι φυλακισμένοι δεν έρχονται σε επαφή με άλλους κρατούμενους. Αμέσως μετά την φυλάκιση του ο Νικόλα Σαρκοζί έχει το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση έκτισης της ποινής εκτός της φυλακής, με ειδικό βραχιολάκι.

Πηγή: ΑΜΠΕ

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube