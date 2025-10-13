Συνάντηση Τραμπ-Αλ Σίσι: «Ξεκίνησε η δεύτερη φάση εκεχειρίας» για τη Γάζα – «Μόνο εσείς μπορούσατε να τερματίσετε τον πόλεμο»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι η δεύτερη φάση του σχεδίου εκεχειρίας 20 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς «έχει ήδη ξεκινήσει», λίγο πριν τη συνάντηση με παγκόσμιους ηγέτες στην Αίγυπτο σχετικά με το μέλλον της ειρήνης στη Γάζα και τη Μέση Ανατολή.

«Ξεκίνησε, κατά την άποψή μας», δήλωσε ο Τραμπ, καθισμένος δίπλα στον Αιγύπτιο πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ ελ-Σίσι, αναφερόμενος στην εφαρμογή της επόμενης φάσης της συμφωνίας. «Και ξέρετε, οι φάσεις είναι όλες λίγο αναμεμειγμένες μεταξύ τους».

Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου έρχονται καθώς οι κορυφαίοι διπλωμάτες του, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και του ειδικού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ, έχουν υποστηρίξει ότι οι φιλοδοξίες της κυβέρνησης Τραμπ ξεπερνούν τον τερματισμό του πολέμου και, αντίθετα, θεωρούν το σχέδιο των 20 σημείων του ως την αρχή μιας πολύ ευρύτερης προσπάθειας για ειρήνη στην περιοχή.

«Φιλοξενούσαν τις συνομιλίες εδώ και θα διαδραματίσουν πολύ σημαντικό ρόλο τώρα στην παρακολούθηση, στην εφαρμογή αυτού, που… δεν αφορά απλώς την αποκατάσταση της Γάζας», είπε. «Πρόκειται για τον μετασχηματισμό της περιοχής».

Τα σχόλια του Ρούμπιο αναφέρονται στις παρασκηνιακές συζητήσεις που λαμβάνουν χώρα σχετικά με την επέκταση των Συμφωνιών του Αβραάμ, οι οποίες ομαλοποίησαν τις σχέσεις μεταξύ αρκετών αραβικών χωρών και του Ισραήλ, και ενδεχομένως τη σφυρηλάτηση μιας νέας πυρηνικής συμφωνίας με το Ιράν.

Αλ Σίσι: Ο Τραμπ ήταν «ο μόνος ικανός» να τερματίσει τον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Πρόεδρος της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι είχαν μια σύντομη συνομιλία, παρουσία δημοσιογράφων, μετά την προσγείωση του Τραμπ στην αιγυπτιακή πόλη Σαρμ Ελ Σέιχ για μια σύνοδο κορυφής ειρήνης με διάφορους παγκόσμιους ηγέτες.

«Είναι μεγάλη χαρά και τιμή να σας έχουμε μαζί μας εδώ στην πόλη της ειρήνης», είπε ο Σίσι στον Τραμπ ενώπιον δημοσιογράφων.

«Ήμουν πολύ σίγουρος ότι η Εξοχότητά σας είναι ο μόνος που είναι ικανός να το φέρει αυτό εις πέρας και να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο», συνέχισε. «Είπα μάλιστα με μεγάλη ακρίβεια ότι κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας μου με την Εξοχότητά σας ότι είστε ο μόνος που είναι σε θέση να φέρει ειρήνη».

«Τώρα, οι ηγέτες πρέπει να διασφαλίσουν ότι θα τηρηθεί η εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, ότι τα σώματα των εναπομεινάντων νεκρών ομήρων στη Γάζα θα επιστραφούν στις οικογένειές τους και ότι θα επιτραπεί η ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας», δήλωσε ο Σίσι.

Τα επόμενα βήματα του σχεδίου εκεχειρίας πρέπει επίσης να εξεταστούν «πολύ στενά», πρόσθεσε.

Η Αίγυπτος προσβλέπει στην «υποστήριξη και τη χορηγία σας μαζί μας στη διάσκεψη για την ανοικοδόμηση (της Γάζας)» του Τραμπ, συνέχισε ο Σίσι.

Η μεταπολεμική Γάζα

Ο Αιγύπτιος πρόεδρος Άμπντελ Φατάχ αλ-Σίσι συμμετείχε σήμερα σε συνάντηση στο Σαρμ ελ-Σέιχ με τους ηγέτες της Γαλλίας, του Κατάρ, της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και άλλων εθνών για να συζητήσουν το μέλλον της Γάζας, συμπεριλαμβανομένων των «προσπαθειών για ανοικοδόμηση», σύμφωνα με το γραφείο του Σίσι.

«Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με στόχο τον συντονισμό μεταξύ των συμμετεχουσών χωρών σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, συμπεριλαμβανομένων των προσπαθειών για ανοικοδόμηση και την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας», δήλωσε εκπρόσωπος της προεδρίας.

Ο Σίσι δήλωσε ότι η Αίγυπτος και η Ιορδανία εκπαιδεύουν Παλαιστίνιους αστυνομικούς, ενώ τόνισε την ανάγκη οι ευρωπαϊκές χώρες να παράσχουν υποστήριξη για την επέκταση αυτών των προσπαθειών.

Τα συμμετέχοντα έθνη μίλησαν επίσης για τη σημασία της απομάκρυνσης των συντριμμιών στη Γάζα και της αύξησης του ποσού της βοήθειας που εισέρχεται στην περιοχή, ανέφερε η προεδρία.

