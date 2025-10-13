Ισραήλ: Ο Ερυθρός Σταυρός ανακοίνωσε ότι παρέλαβε 2 σορούς ομήρων και θα παραλάβει άλλους 2 αργότερα σήμερα

Ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι ο Ερυθρός Σταυρός ενημέρωσε τον στρατό ότι παρέλαβε δύο φέρετρα, με τις φαινομενικά σορούς δολοφονημένων ομήρων, από τη Χαμάς στη νότια Λωρίδα της Γάζας πριν από λίγο καιρό.

Ο Ερυθρός Σταυρός μεταφέρει τώρα τις σορούς στα στρατεύματα του ισραηλινού στρατού εντός της Γάζας, όπου θα πραγματοποιηθεί μια μικρή τελετή, υπό την καθοδήγηση ενός στρατιωτικού ραβίνου. Στη συνέχεια, τα λείψανα θα μεταφερθούν για αναγνώριση.

Παραλαβή δύο ακόμη σορών

Ο Ερυθρός Σταυρός αναμένεται να παραλάβει απόψε δύο ακόμη φέρετρα με τις σορούς δολοφονημένων ομήρων και να τα παραδώσει και αυτά στον στρατό.

«Η Χαμάς υποχρεούται να τηρήσει τη συμφωνία και να καταβάλει τις απαραίτητες προσπάθειες για την επιστροφή όλων των σορών», ανακοίνωσε ο στρατός του Ισραήλ.

Η Χαμάς δήλωσε νωρίτερα ότι θα επιστρέψει σήμερα τις σορούς των Γκάι Ιλούζ, Γιόσι Σαραμπί, Μπιπίν Γιόσι και του αξιωματικού των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Λοχαγού Ντάνιελ Πέρεζ.

Πηγή: Times of Israel