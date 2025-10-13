Δυτική Όχθη: Έποικοι παραβιάζουν δικαστική εντολή και εγκαθίστανται σε παράνομες κατοικίες – Βίντεο

Πλάνα που δημοσιεύθηκαν από την οργάνωση Peace Now φαίνεται να δείχνουν εποίκους να εγκαθίστανται σε προκατασκευασμένα σπίτια στη Δυτική Όχθη, σε μια νομικά αμφιλεγόμενη περιοχή του οικισμού Carmel, και σε προφανή παραβίαση της δικαστικής απόφασης που εκδόθηκε χθες από το Περιφερειακό Δικαστήριο της Ιερουσαλήμ.

Η Peace Now υπέβαλε την περασμένη εβδομάδα αίτηση στο δικαστήριο, ζητώντας την εκκένωση επτά προκατασκευασμένων κατοικιών που έχουν χτιστεί στα περίχωρα του Καρμέλ, λίγα μέτρα μακριά από το παλαιστινιακό χωριό Ουμ αλ Κίρ, στους λόφους της Νότιας Χεβρώνας, υποστηρίζοντας ότι η τοποθέτηση των κατοικιών έγινε χωρίς άδεια και παραβιάζει τους όρους χωροταξικού σχεδιασμού της συγκεκριμένης έκτασης.

Χθες, το Περιφερειακό Δικαστήριο της Ιερουσαλήμ εξέδωσε προσωρινή διαταγή που απαγορεύει στους εποίκους να εγκατασταθούν στις κατοικίες και ζητά να διακοπεί η συνέχιση της κατασκευής δρόμου προς τις κατοικίες μέχρι νεωτέρας.