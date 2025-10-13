Νεκροί όμηροι: Για παραβίαση της συμφωνίας κατηγορεί την Χαμάς το Ισραήλ – «Σκόπιμες ενέργειες θα αντιμετωπιστούν αναλόγως»

Την ώρα που όλοι πανηγυρίζουν την επίτευξη της συμφωνίας στην Γάζα, αντιδράσεις και αυστηρές προειδοποιήσεις προκάλεσε η ανακοίνωση της Χαμάς, ότι δεν θα παραδώσει σήμερα, παρά μόνο τέσσερις από τις 28 σορούς ομήρων, με αποτέλεσμα να οργάνωση να καταγγέλλεται για «παραβίαση» της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Ειδικότερα, ο υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατζ δήλωσε ότι εάν αποδειχτεί ότι η ισλαμιστική οργάνωση καθυστερεί σκόπιμα την επιστροφή των σορών των νεκρών ομήρων, αυτό θα αποτελούσε παραβίαση της συμφωνίας.

«Η ανακοίνωση της Χαμάς για την αναμενόμενη επιστροφή τεσσάρων σορών σήμερα συνιστά μη τήρηση των δεσμεύσεών της», ανέφερε ο Κατζ προσθέτοντας ότι «οποιαδήποτε καθυστέρηση ή σκόπιμη ενέργεια θα θεωρηθεί κατάφωρη παραβίαση της συμφωνίας και θα αντιμετωπιστεί αναλόγως».

«Η επείγουσα αποστολή στην οποία είμαστε όλοι αφοσιωμένοι τώρα είναι να διασφαλίσουμε την επιστροφή όλων των πεσόντων ομήρων στα σπίτια τους», έγραψε στο X.

Η οργάνωση έχει δηλώσει στους μεσολαβητές ότι δεν γνωρίζει πού βρίσκονται ορισμένα από τα πτώματα των 28 δολοφονημένων ομήρων. Σύμφωνα με την Χαμάς, το Ισραήλ το γνώριζε όταν υπέγραψε τη συμφωνία.

Οικογένειες: «Άμεση διακοπή της εφαρμογής της συμφωνίας»

Από την πλευρά του, το Φόρουμ Ομηρών και Αγνοουμένων Οικογενειών απαιτεί «αυστηρή αντίδραση» από την κυβέρνηση και σε ανακοίνωσή τους αναφέρουν πως απαιτούν «άμεση διακοπή της εφαρμογής της συμφωνίας μέχρι την πλήρη και ολοκληρωτική απελευθέρωση όλων των πεσόντων».

«Η παραβίαση της συμφωνίας από τη Χαμάς πρέπει να αντιμετωπιστεί αυστηρά από την κυβέρνηση και τους μεσολαβητές», αναφέρει το φόρουμ.

«Μια συμφωνία πρέπει να γίνει σεβαστή και από τις δύο πλευρές. Αν η Χαμάς δεν εκπληρώσει το καθήκον της, ούτε το Ισραήλ θα πρέπει να εκπληρώσει το καθήκον του», αναφέρει το φόρουμ.

«Απαιτούμε και τους 28 ομήρους. Δεν θα εγκαταλείψουμε κανέναν, μέχρι και τον τελευταίο όμηρο», αναφέρει το φόρουμ.

Παραλαμβάνονται οι 4 σοροί

Εντωμεταξύ, πομπή οχημάτων του Ερυθρού Σταυρού κατευθύνεται στο καθορισμένο σημείο στη νότια Λωρίδα της Γάζας για να παραλάβει τις σορούς των τεσσάρων.

Τα φέρετρα θα παραδοθούν στον Ισραηλινό στρατό που βρίσκεται εντός της Γάζας, όπου θα πραγματοποιηθεί μια μικρή τελετή στη μνήμη τους Τα φέρετρα θα ελεγχθούν «για λόγους ασφαλείας», σύμφωνα με τον στρατό.

Στην συνέχεια θα μεταφερθούν στο ιατροδικαστικό ινστιτούτο Abu Kabir για ταυτοποίηση, διαδικασία που μπορεί να διαρκέσει έως και δύο ημέρες, σύμφωνα με τους Ισραηλινούς αξιωματούχους.