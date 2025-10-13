Αίγυπτος: Πανηγυρική υπογραφή από Τραμπ της συμφωνίας για κατάπαυση πυρός

O Πρόεδρος Τραμπ μαζί με τους ηγέτες των μεσολαβητριών χωρών (Αίγυπτος, Κατάρ, Τουρκία) υπέγραψαν πριν από λίγο το έγγραφο που επικυρώνει την κατάπαυση πυρός στη Γάζα.

Υστερα από την θριαμβευτική υποδοχή και ομιλία του Αμερικανού Προέδρου στην Κνεσέτ και αφού προηγουμένως είχε υποδεχθεί έναν προς έναν τους ηγέτες που συμμετέχουν στη σύνοδο κορυφή στο αιγυπτιακό θέρετρο Σαρμ Ελ-Σέιχ στην Ερυθρά Θάλασσα, ο Τραμπ υπέγραψε το έγρραφο κάνοντας λόγο για μια «πολύ περιεκτική συμφωνία».

Ο Τραμπ ευχαρίστησε εκ νέου τους παριστάμενους ηγέτες για την υποστήριξη που επέδειξαν κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και είπε:

«Όλοι τωρα είναι χαρούμενοι». Πρόσθεσε ότι ο ίδιος έχει κάνει «μεγάλες συμφωνίες στο παρελθόν» αλλά η σημερινή «έχει απογειωθεί σαν πύραυλος».

Και συνέχισε: Υπάρχαν κάποτε προβλέψεις που υποστήριζαν ότι ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος θα ξεκινούσε από τη Μέση Ανατολή. Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί πια».

Στιγμιότυπα από την πανηγυρική υπογραφή της συμφωνίας για τη Γάζα