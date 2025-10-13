Πίτερ Τιλ: «Μυστικές» διαλέξεις για τον Αντίχριστο από τον δισεκατομμυριούχο της Palantir – Έχουν τις «προϋποθέσεις» Τραμπ, Σι και Μπιλ Γκέιτς;

«Ο Αντίχριστος: Μια σειρά διαλέξεων σε τέσσερα μέρη». Ο ισχυρός άνδρας της τεχνολογίας, δισεκατομμυριούχος Πίτερ Τιλ, σε αυστηρά ιδιωτικές διαλέξεις για τον Χριστιανισμό, προειδοποίησε για τους οι επικριτές της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης. Αποφαινόμενος πως είναι «λεγεωνάριοι του Αντίχριστου», συνέδεσε οποιαδήποτε κρατική εποπτεία της Silicon Valley με τον ερχομό του Αρμαγεδδώνα.

Σε τέσσερις διαλέξεις, sold out, και κεκλεισμένων των θυρών, διάρκειας περίπου δύο ωρών, οι οποίες ξεκίνησαν τον περασμένο μήνα και ολοκληρώθηκαν τη Δευτέρα στο Commonwealth Club στο Σαν Φρανσίσκο, ο συνιδρυτής της Palantir, επιχειρηματίας με ισχυρά συμφέροντα σε εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, άμυνας και όπλων, ο Τιλ παρουσίασε τις θρησκευτικές του απόψεις.

Όπως υποστήριξε όσοι προτείνουν περιορισμούς στην ανάπτυξη της τεχνολογίας όχι μόνο εμποδίζουν τις επιχειρήσεις, αλλά και απειλούν να οδηγήσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες στην καταστροφή, και σε μια εποχή παγκόσμιας απολυταρχικής διακυβέρνησης, σύμφωνα με ηχογραφήσεις, στις οποίες είχε πρόσβαση η Washington Post.

«Τον 17ο και 18ο αιώνα, ο Αντίχριστος θα ήταν ο Δρ. Strangelove ένας επιστήμονας που εξασκούσε κάθε είδους τρελή και σατανική επιστήμη», δήλωσε ο Thiel στην εναρκτήρια ομιλία του στις 15 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τις ηχογραφήσεις, κάνοντας αναφορά στον πρωταγωνιστή της σατυρικής ταινίας του Κιούμπρικ, με τίτλο “Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb ή στα ελληνικά “S.O.S. Πεντάγωνο καλεί Μόσχα.

«Στον 21ο αιώνα, ο Αντίχριστος είναι ένας Λουδίτης (σσ: Οι Λουδίτες ήταν κίνημα των εργατών που έσπαγε τις μηχανές των εργοστασίων για να μην αυξηθεί η ανεργία» που θέλει να τερματίσει κάθε επιστημονική δραστηριότητα. Είναι κάποιος σαν τη Γκρέτα ή τον Ελιέζερ», είπε, αναφερόμενος στη Τούνμπεργκ και στον Ελιέζερ Γιούντκοφσκι, έναν εξέχοντα επικριτή της προσέγγισης τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Τιλ είχε χρηματοδοτήσει στο παρελθόν το έργο του Γιούντκοφσκι, αλλά στην ομιλία του στις 15 Σεπτεμβρίου δήλωσε ότι ντρέπεται για τη συνεργασία αυτή λέγοντας πως ο συγκεκριμένος και άλλοι σαν αυτόν έχουν «τρελαθεί».

Η εφημερίδα The Post εξέτασε τις ηχογραφήσεις και των τεσσάρων διαλέξεων του Thiel,

Μια ανάλυση δείγματος των ηχογραφήσεων, που η Washington Post ανέθεσε στον Χάνι Φαριντ, εμπειρογνώμονα σε ζητήματα ψηφιακών εγκλημάτων και καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Μπέρκλεϊ, έδειξε ότι πιθανότατα είναι αυθεντικές και δεν έχουν υποστεί επεξεργασία από τεχνητή νοημοσύνη. Το Reuters είχε ήδη δημοσιεύσει μερικά αποσπάσματα από τις διαλέξεις.

Οι ηχογραφήσεις προσφέρουν νέες λεπτομέρειες για το πώς ο δισεκατομμυριούχος εντάσσει όσους κριτικάρουν ή νομοθετούν κανόνες για τις εταιρείες τεχνολογίας σε μια θρησκευτική κοσμοθεωρία του καλού εναντίον του κακού, όπου το μέλλον όλης της ανθρωπότητας εξαρτάται από την ελευθερία δράσης των νεωτεριστών.

Η προσπάθειά του να παρουσιάσει την αντίσταση στην εποπτεία της τεχνολογικής ανάπτυξης ως θρησκευτικό πόλεμο θα μπορούσε να ενδυναμώσει τη σταυροφορία, καθώς είναι ένας από τους πιο επιδραστικούς ηγέτες του κλάδου της τεχνολογίας.

Παράλληλά, και καθώς η καθαρή περιουσία του ανέρχεται σε περίπου 27 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Bloomberg Billionaires Index, ο ισχυρός άνδρας της Palladir, χρησιμοποίησε τις ομιλίες του για να επικρίνει τους χρηματοοικονομικούς κανονισμούς. Όπως είπε τέτοιοι κανόνες είναι ένα σημάδι ότι έχει αρχίσει να αναδύεται μια ενιαία παγκόσμια κυβέρνηση, η οποία θα μπορούσε να καταληφθεί από μια μορφή του Αντίχριστου.

«Έχει γίνει αρκετά δύσκολο να κρύψει κανείς τα χρήματά του», είπε ο Thiel, σύμφωνα με τις ηχογραφήσεις. «Έχει δημιουργηθεί ένας απίστευτος μηχανισμός φορολογικών ελέγχων, χρηματοοικονομικής εποπτείας και κυρώσεων».

Στις ομιλίες του, αλλά και στις απαντήσεις σε ερωτήσεις που ακολουθούσαν ο Τιλ εξέφρασε την άποψή του σχετικά με το αν προσωπικότητες όπως ο Πρόεδρος Τραμπ, ο Κινέζος Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ, ο πρώην Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και ο συνιδρυτής της Microsoft Μπιλ Γκέιτς ήταν προσωπικότητες που προσομοιάζουν στον Αντίχριστο.

Ο Μπάιντεν και ο Σι δεν ήταν αρκετά χαρισματικοί, είπε, ενώ -παρότι τον χαρακτήρισε «πολύ, πολύ φριχτό άνθρωπο», δήλωσε ότι ο Μπιλ Γκείτς, δεν είναι «κατ’ ελάχιστον ικανός να είναι ο Αντίχριστος».

Τα σχόλια για τον Τραμπ ήταν πιο περίπλοκα; . «Αν είστε έτοιμοι , με ειλικρινή, λογικό και καλά αιτιολογημένο λόγο, να υποστηρίξετε ότι ο Τραμπ είναι ο Αντίχριστος, θα σας ακούσω.Αν δεν μπορείτε να υποστηρίξετε αυτό το επιχείρημα, ίσως πρέπει να είστε ανοιχτοί στην πιθανότητα ότι τουλάχιστον μπορεί να είναι κάπως αποτελεσματικός».

Εκπρόσωπός του πάντως, ξεκαθάρισε: «Ο Πίτερ δεν πιστεύει ότι ο Τραμπ είναι ο Αντίχριστος.

Ο Τιλ είχε πιο καλά λόγια για τον διευθύνοντα σύμβουλο της Tesla, Έλον Μασκ, αποκαλώντας τον επιχειρηματία, ο οποίος πρόσφατα εξήρε το χριστιανισμό, έναν από τους «πιο έξυπνους και στοχαστικούς ανθρώπους» που γνωρίζει.

Ο επενδυτής αποκάλυψε ότι πρόσφατα ενθάρρυνε τον Μασκ να αθετήσει τη δέσμευσή του, από το 2012, στο κίνημα Giving Pledge, το οποίο συνιδρύθηκε από τον Γκέιτς και ζητά από τους πλούσιους να διαθέσουν το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας τους σε φιλανθρωπικούς σκοπούς, σύμφωνα με τις ηχογραφήσεις.

«200 δισεκατομμύρια δολάρια — αν δεν είσαι προσεκτικός — θα πάνε σε αριστερές μη κερδοσκοπικές οργανώσεις που θα επιλεγούν από τον Μπιλ Γκέιτς», παρουσιάζοντας τον φιλάνθρωπο ως μία από τις κακόβουλες δυνάμεις που καταδιώκουν τους τεχνοκράτες.

