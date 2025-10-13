Ο Ερντογάν «απείλησε» με μποϊκοτάζ της συνόδου για τη Γάζα, αν συμμετείχε ο Νετανιάχου – Τι λένε ισραηλινές πηγές

Καθώς ένας Τούρκος κυβερνητικός αξιωματούχος ισχυρίζεται στα διεθνή μέσα ενημέρωσης ότι η διπλωματική ώθηση του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν οδήγησε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να επιλέξει να αποσύρει τη συμμετοχή του στη σύνοδο κορυφής του Σαρμ ελ-Σέιχ, μια πηγή λέει στους Times of Israel ότι η απόφαση του Νετανιάχου προηγήθηκε των προειδοποιήσεων της Άγκυρας για το θέμα.

Ο Τούρκος κυβερνητικός αξιωματούχος, μιλώντας στο Associated Press υπό τον όρο της ανωνυμίας σύμφωνα με τους κυβερνητικούς κανονισμούς, λέει ότι ο Ερντογάν ξεκίνησε μια διπλωματική πρωτοβουλία που κέρδισε την υποστήριξη αρκετών άλλων εθνών, αναγκάζοντας τελικά τον Νετανιάχου να ακυρώσει τη συμμετοχή του.

Δεν προσγειωνόταν το τουρκικό προεδρικό αεροσκάφος

Ο Τούρκος αξιωματούχος αρνείται να επιβεβαιώσει δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης που ισχυρίζονται ότι το αεροπλάνο του Ερντογάν έκανε κύκλους πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα καθώς ο πρόεδρος απείλησε να μποϊκοτάρει τη συνάντηση και ότι προσγειώθηκε μόνο όταν ήταν σαφές ότι ο Νετανιάχου δεν θα ήταν παρών.

Ο Νετανιάχου «είχε ήδη ανακοινώσει» ότι δεν θα παρευρεθεί

Ωστόσο, μια πηγή που γνωρίζει το θέμα λέει στους Times of Israel ότι, ενώ ο Ερντογάν απείλησε να μποϊκοτάρει τη σύνοδο κορυφής, η προειδοποίησή του ήρθε αφού ο Νετανιάχου είχε ήδη ανακοινώσει ότι δεν θα παρευρεθεί, παρά την πρόσκληση της Αιγύπτου.

Ο Ερντογάν είπε στον Αιγύπτιο πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι ότι δεν θα συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής «εάν προσγειωθεί οποιοδήποτε ισραηλινό αεροπλάνο», σύμφωνα με τον αξιωματούχο.

Το γραφείο του Νετανιάχου δήλωσε ότι δεν θα παραστεί στη σύνοδο κορυφής λόγω της εβραϊκής γιορτής Σιμχάτ Τορά, λίγο μετά την επιβεβαίωση ότι σχεδίαζε να παραστεί.

Πηγή: Times of Israel, AP