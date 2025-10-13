Στις ΗΠΑ την Παρασκευή ο Ζελένσκι για συνάντηση με Τραμπ

Επίσκεψη στην Ουάσινγκτον πρόκειται να πραγματοποιήσει ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι την ερχόμενη Παρασκευή.

Την πληροφορία που μετέδωσε αρχικά στο X δημοσιογράφος των Financial Times, επιβεβαίωσε λίγο αργότερα υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου λέγοντας ότι θα πρόκειται για «γεύμα εργασίας».

Οι Tόμαχοκ στο τραπέζι;

Η συνάντηση, έρχεται μετά από τις (δύο) τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχαν Τραμπ και Ζελένσκι το περασμένο Σαββατοκύριακο, κατά τις οποίες συζήτησαν μεταξλυ άλλων και την πώληση πυραύλων Τόμαχοκ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι σκοπεύει να απειλήσει τον Βλαντίμιρ Πούτιν με την αποοστολή Τόμαχοκ στην Ουκρανία, αν γη Μόσχα δεν σταματήσει τον πόλεμο.

«Μπορεί να του μιλήσω. Να του πω, άκου, αν αυτός ο πόλεμος δεν τελειώσει, θα τους στείλω Τόμαχοκ», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους, μέσα από το Air Force One.

«Οι Τόμαχοκ αποτελούν νέο βήμα επίθεσης», είπε ακόμη ο Τραμπ. «Θέλουν οι Ρώσοι να εκτοξευτούν προς την κατεύθυνσή τους; Δεν νομίζω», κατέληξε.