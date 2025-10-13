IDF: Ο Ερυθρός Σταυρός είναι καθ’ οδόν για να παραλάβει 4 σορούς ομήρων στη νότια Γάζα

Η πομπή οχημάτων του Ερυθρού Σταυρού κατευθύνεται τώρα σε ένα σημείο παράδοσης στη νότια Λωρίδα της Γάζας για να παραλάβει τις σορούς τεσσάρων ομήρων από τη Χαμάς, αναφέρει ο ισραηλινός στρατός.

Ο Ερυθρός Σταυρός θα παραδώσει τα φέρετρα στα στρατεύματα του ισραηλινού στρατού εντός της Γάζας, όπου θα πραγματοποιηθεί μια μικρή τελετή στη μνήμη τους, υπό την ηγεσία ενός στρατιωτικού ραβίνου. Τα φέρετρα θα εξεταστούν επίσης από σκαπανείς «για λόγους ασφαλείας», σύμφωνα με τον στρατό.

Η ταυτοποίηση των σορών

Τα φέρετρα με τους πολίτες ομήρους θα μεταφερθούν στη συνέχεια στο ιατροδικαστικό ινστιτούτο Abu Kabir για αναγνώριση, ενώ οι σοροί των δολοφονημένων στρατιωτών θα μεταφερθούν στο στρατόπεδο Shura του Ισραηλινού Στρατού Άμυνας.

Η διαδικασία ταυτοποίησης μπορεί να διαρκέσει έως και δύο ημέρες, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Η Χαμάς ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι θα επιστρέψει σήμερα τις σορούς των δολοφονημένων ομήρων Γκάι Ιλούζ, Γιόσι Σαραμπί, Μπιπίν Τζόσι και του αξιωματικού των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, λοχαγού Ντάνιελ Πέρεζ.

Πηγή: Times of Israel