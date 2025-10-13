Logo Image

Κατς: Εάν η Χαμάς καθυστερήσει σκόπιμα την επιστροφή των σορών των νεκρών ομήρων, παραβιάζει τη συμφωνία

EPA/ABIR SULTAN

Προειδοποίηση του υπουργού Άμυνας του Ισραήλ προς την τρομοκρατική οργάνωση

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς δήλωσε ότι εάν η Χαμάς καθυστερεί σκόπιμα την επιστροφή των σορών των νεκρών ομήρων, αυτό θα αποτελούσε παραβίαση της συμφωνίας.

«Η επείγουσα αποστολή στην οποία είμαστε όλοι αφοσιωμένοι τώρα είναι να διασφαλίσουμε την επιστροφή όλων των πεσόντων ομήρων στα σπίτια τους», ανάφερε σε ανάρτησή του στο Χ.

«Η ανακοίνωση της Χαμάς για την αναμενόμενη επιστροφή τεσσάρων σορών σήμερα συνιστά μη τήρηση των δεσμεύσεών της», τόνισε ο Κατς, προσθέτοντας ότι «οποιαδήποτε καθυστέρηση ή σκόπιμη αποφυγή θα θεωρηθεί κατάφωρη παραβίαση της συμφωνίας και θα αντιμετωπιστεί αναλόγως».

Τι μέλλει γενέσθαι με ορισμένες σορούς

Η τρομοκρατική ομάδα έχει δηλώσει στους μεσολαβητές ότι δεν γνωρίζει πού βρίσκονται ορισμένες από τις σορούς των 28 δολοφονημένων ομήρων. Το Ισραήλ το γνώριζε αυτό όταν υπέγραψε τη συμφωνία.

Ένας Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στο CNN αυτή την εβδομάδα ότι επτά έως εννέα πτώματα ενδέχεται να μην ανακτηθούν, ενώ ένας άλλος έθεσε τον αριθμό μεταξύ 10 και 15. Η αναφορά δεν επιβεβαιώθηκε δημόσια από τις ισραηλινές αρχές.

Πηγή: Times of Israel 

